Cineasta Fábio Barreto morre aos 62 anos no Rio

O cineasta Fábio Barreto morreu na noite desta quarta-feira, 20, aos 62 anos, no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, onde ele estava internado. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a família não autorizou a divulgação de detalhes sobre a morte.

Ele estava em coma desde que sofreu um acidente de carro em dezembro de 2009. Filho do cineasta Luiz Carlos Barreto e da produtora Lucy Barreto, Fábio dirigiu seu primeiro longa-metragem, 'Índia, a Filha do Sol', em 1984.

Ele foi também diretor de 'O Quatrilho' (1995), indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1996. Também dirigiu 'Lula, O Filho do Brasil', em 2010.

