O cineasta Dado Galvão publicou em sua conta no Youtube o vídeo completo do documentário "Missão Bolívia", sobre o resgate do senador boliviano Roger Pinto, que havia pedido asilo na embaixada brasileira.

O senador se refugiou na embaixada em 28 de maio de 2012, em La Paz, e pediu asilo ao governo brasileiro alegando perseguição política. Pinto permaneceu no prédio para não ser preso pelas autoridades bolivianas.

Após muitos meses e diversos pedidos de salvo-conduto negados pelo governo boliviano, a situação do senador se complicou. A diplomacia brasileira não se empenhou no caso e Pinto chegou a pensar em suicídio.

O impasse só foi rompido quando o diplomata brasileiro Eduardo Saboia, responsável pela missão diplomática no país, tomasse uma atitude arriscada e ousada, retirando o senador da embaixada num carro diplomático do Brasil.

Sob escolta de fuzileiros navais brasileiros, o senador foi levado à cidade brasileira de Corumbá, onde foi recebido por agentes da Polícia Federal brasileira, que o colocaram num avião com destino a Brasília.

Veja o documentário para conhecer como foi o resgate do senador boliviano:

Da Redação Cineasta coloca na web íntegra de 'Missão Bolívia'; veja

