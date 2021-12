Cineasta baiano aposta na exibição em sala comercial

Três curtas-metragens do cineasta baiano João Gabriel, 32 anos, ganham exibição, nesta segunda-feira, 23, às 21h30, em iniciativa interessante para divulgar um formato quase sempre afastado dos grandes circuitos, que sofre dificuldades para veiculação e projeção comercial. A sessão acontece no circuito UCI Orient Barra, no Shopping Barra, com entrada franca.



Carreira sólida na publicidade e desde os 18 anos experimentando cinema, João Gabriel acredita que buscar espaços em salas comerciais, mesmo as mais nobres, é uma maneira de chamar a atenção para os filmes de menor duração. "Não acredito que a carreira dos curtas deva se resumir apenas a festivais", afirma.



Sonha com a possibilidade de carreira comercial utilizando este expediente da exibição em bloco. "Queremos entrar em cartaz com esses filmes no cinema. Afinal é cinema que estamos fazendo e tenho certeza, que podemos encontrar nosso publico", aposta.



O público que comparecer à sessão vai assistir a três obras bem distintas. O mais antigo dos três é Isso Não é o Fim, rodado em 2011, em São Paulo. Em 15 minutos, João Gabriel pinta um retrato áspero e, ao mesmo tempo, carinhoso da vida na maior urbe do país, situando a trama na famosa Rua Augusta, coração da capital paulista.



Premiado

O curta-metragem, que esteve em vários festivais brasileiros, e conquistou o prêmio Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) no Cine PE (Recife), em 2012, conta a história de um homem solitário (vivido pelo ator Eduardo Chagas), que aluga um banheiro na Rua Augusta, um minúsculo espaço, que serve aos mais variados e curiosos fins.



Acorda Povão, por sua vez, é uma crítica aos noticiosos sensacionalistas da televisão. Rodado em Salvador, traz Amanda Gracioli (a mesma atriz do filme Bicho Geográfico, do diretor Caetano Dias) no papel de uma repórter, que trabalha na cobertura policial. Possui 14 minutos de duração e conta ainda com Pisit Motta e Ricardo Luedy no elenco.



A grande novidade da noite é o inédito Gotas de Amor no Ócio, curta estrelado por Morgana Gomes e Paulo Tiago, que é também roteirista de quase todos os filmes de João Gabriel (eles são irmãos). Também tem 14 minutos e fala de um poeta que fantasia um encontro com sua musa, uma amante ideal.



A carreira de João Gabriel começou cedo, catapultada pela boa acolhida de seu média-metragem de estreia, Fora de Rumo (1999). Logo em seguida, foi premiado no festival A Imagem em 5 Minutos com Por Que Viver o Presente? (2000).



Longas

Sem orçamento e apostando na realização digital, dirigiu o longa-metragem Quando Nada Acontece, que levou oito anos para ficar pronto e não conseguiu uma carreira regular nos cinemas. Seu segundo longa-metragem está a caminho, o projeto Travessia, que foi premiado no edital da Fundação Cultural do Governo da Bahia.



João Gabriel, como cineasta, está entre os que acreditam na artesania para construir as cenas. Crê num tipo de planejamento enxuto, um trabalho intenso na captação de imagens, como maneira de reduzir os custos e otimizar os recursos.



Um pouco desta "filosofia" do diretor será visto nos três filmes da sessão desta segunda, que, aliás, João Gabriel define assim: "trabalho linguagens bem distintas e, em cada um deles, busquei alcançar sutilezas. Gosto deste desafio de não ser explicito", conclui.

