Cine Kurumin: festival exibe filmes produzidos por cineastas indígenas

O Festival Internacional de Cinema Indígena Cine Kurumin chega a sua 8ª edição, trazendo uma programação inteiramente online e gratuita com 60 filmes produzidos por cineastas indígenas. O evento está disponível até o dia 30 de março, com transmissões pelas redes sociais e no site oficial do festival.

Na abertura da programação do Cine Kurumin, o artista, curador e ativista indígena do povo Makuxi, Jaider Esbell e o cineasta Genito Gomes Kaiowá participam de um debate às 19h. A mediação é de Bia Pankararu, militante indígena LGBTQI+ e produtora cultural.

No dia 26 de março, às 16h, é a vez do tema Curadorias Indígenas – Olhares e mediações nos festivais de cinema indígena com a participação de Amália Córdova (Chile), curadora digital e diretora do Festival de Língua Materna, em Nova York; Junia Torres, diretora do festival Forumdoc; Olinda Muniz, cineasta e ativista ambiental, coordena a Mostra Amorata; Renata Tupinambá, produtora e roteirista e Thaís Brito, diretora do Cine Kurumin. O debate conta com a mediação da artista e pesquisadora, Ana Carvalho.

Já no dia 30 de março, data do encerramento do festival, ocorre um encontro virtual com os realizadores indígenas, às 18h. Em seguida, às 19h, será realizada a premiação do festival, que tem como Júri: Edgar Kanaykõ Xakriabá, fotógrafo e mestre em antropologia; Patrícia Ferreira, professora e realizadora audiovisual indígena e Amália Córdova,

Neste ano, além da Mostra Competitiva Oficial, produções que já fizeram parte da programação do festival, além de produções novas, fazem parte das Mostras Narrativas Indígenas contra o Fim do Mundo e Imaginários Futuros Indígenas.

A curadoria da mostra é inspirada em filmes que trazem reflexões a partir da experiência indígena sobre como resistir a tempos difíceis e a mudanças extremas, como o período pandêmico em que vivemos.

Os 60 filmes selecionados pelo festival já estão disponíveis de forma on-line e gratuita no site e ficarão até o dia 30/03. Os debates acontecem nas páginas oficiais do Cine Kurumin no Instagram e no Facebook.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

