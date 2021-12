Cine Horror realiza mostra com obras do sucessor 'Zé do Caixão'

Entre os dias 19 e 25 deste mês, será realizada mostra que reúne os principais trabalhos do cineasta Rodrigo Aragão. O evento “As Fábulas Negras de Rodrigo Aragão”, promovido pelo Grupo Cine Horror, contará com os quatro filmes de Aragão: “Mangue negro” (2008), “A Noite do Chupacabras” (2011), “Mar Negro” (2013) e “As Fábulas Negras” (2014) – veja horários abaixo. Com entrada gratuita, a mostra será realizada na Sala Walter da Silveira (rua General Labatut, nº 27, no subsolo da Biblioteca Pública dos Barris).

Além de ser apontado como sucessor de José Mojica Martins, o "Zé do Caixão", o capixaba é um dos principais nomes do horror nacional. Mesmo com as obras destacando um estilo brasileiro – sobretudo do interior do Espírito Santo –, o cineasta possui repercussão melhor no cenário internacional.

Com seres e situações inusitadas, críticas socioambientais, muito sangue e utilização de efeitos especiais – este último, reconhecida internacionalmente – Aragão experimenta e usa de tudo. Além de se preparar para lançar o filme "Mata Negra", finalizado em 2017, Aragão está engajado na adaptação do quadrinho “O Doutrinador”.

“A paixão do Rodrigo Aragão pelo cinema fantástico é uma inspiração para todos que gostam e que um dia pensaram em fazer cinema de gênero no Brasil”, resume o amigo, colaborador e um dos nomes da geração mais recente, Joel Caetano.

