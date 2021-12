Cine Glauber Rocha volta a funcionar nesta quarta-feira

O sócio-diretor do Espaço Unibanco - Cine Glauber Rocha, Cláudio Marques, anunciou em seu perfil pessoal de uma rede social que o espaço voltará a funcionar nesta quarta-feira, 5.

Uma tentativa de furto dos cabos de energia do local, na madrugada do último sábado, 1º, provocou um curto-circuito que deixou o espaço sem energia elétrica. O cineasta disse que essa foi a primeira vez, em cinco anos, que o espaço sofreu com ação de assaltantes.

Cerca de cinco mil pessoas deixaram de frequentar o espaço desde o último sábado, de acordo com Marques, e o prejuízo total ainda não foi contabilizado.

