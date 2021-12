Cine Futuro deixa de acontecer em 2013 após oito edições

O Cine Futuro (antigo Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual) não será realizado em 2013. O festival fez parte do calendário cultural de Salvador por oito anos seguidos como um criador de tendências cinematográficas.

O Cine nasceu em 2005 e trouxe para a Bahia o maior especialista da obra de Godard, o cineasta Costa Gavras e, em uma de suas edições, o Encontro de Produtores e Distribuidores com o objetivo de abrir caminho para co-produções internacionais e baianas entre outras atrações e estudiosos.

"Cine futuro era uma plataforma de lançamento não só de filmes como de proposta para o audiovisual e tinha os pés fincados no mercado e no futuro", disse Ceci Alves, cineasta. Relembrou também que foi o Cine lançou, em 2007, a discussão de um conceito de Cinema Baiano. "O evento não se preocupava apenas em lançar filmes, mas discutir o fazer cinematográfico", termina.

Segundo José Walter Pinto Lima, criador e organizador do evento, o festival vinha sendo produzido desde Março deste ano e sua programação estava completa.

De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), o Cine Futuro não foi aprovado porque Walter inscreveu a sua empresa em dois editais diferentes. O filme O Tropikaos "lista" Rogério Duarte no Edital Setorial de Audiovisual, e o festival no edital de Eventos Culturais Calendarizados 2013/2015. "Acontece que a empresa tinha entrado em outro edital, o do filme e eu esqueci. Como era a mesma empresa, foi indeferido, mas o projeto já estava pré-aprovado", explicou Walter.

"Diante dessa situação, o proponente foi comunicado da impossibilidade de receber dois apoios do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA) simultaneamente (vedação legal visando impedir concentração de recursos do FCBA em poucos proponentes) e de que deveria optar por um dos dois, tendo a escolha recaído sobre O Tropikaos "lista" Rogério Duarte", explicou a Secult, por meio de sua assessoria.

A Secult ainda informou que "o festival teve a 7a. e 8a. edições patrocinadas via Fazcultura (R$ 994.242,50 e R$ 926.100,75 respectivamente). A 9a. edição está inscrita, mas não captou recursos até a presente data".

Outro problema foi que o Panorama Coisa de Cinema, que iria acontecer em setembro, teve sua data alterada para o mês de novembro e, segundo Walter, "não dá pra fazer dois festivais, um seguido do outro". A pretensão do organizador seria ampliar o evento e não diminuir, o que aconteceria se ele fosse produzido apenas com o patrocínio de uma empresa privada, sem o apoio da Secult.

"Se não acontecer na Bahia, acontecerá em outro local ou Rio ou São Paulo", pontuou Walter, após dizer que recebeu propostas para que o festival fosse realizado fora da Bahia.

Este é o segundo projeto cultural que Salvador perdeu este ano. A Jornada Internacional de Cinema da Bahia também não ocorreu. O tradicional evento, que completou 40 anos em 2012, nasceu com o nome de Jornada Baiana de Curta Metragem e foi ganhando espaço ao longo dos anos se tornando um dos maiores eventos culturais da Bahia e além de ter uma enorme importância histórica.

