Cine Favela Brasil começa nesta sexta-feira

Viver a comunidade, sobreviver nela e transformá-la são narrativas presentes na maneira de fazer cinema dos realizadores das periferias brasileiras. É com esse objetivo que nasce o projeto Cine Favela Brasil, que começa nesta sexta-feira, 9, no Centro Cultural Alagados, bairro do Uruguai. Durante 3 dias, serão exibidos 23 filmes em horários diversos e todos com entrada gratuita.

O festival apresenta curtas de vários locais do Brasil, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Ceará e Bahia. Os temas são variados, desde ficção a documentários. “Alguns de nossos critérios de seleção foram o impacto social e cultural do filme, a relevância conceitual e temática, a qualidade narrativa e abordagem cinematográfica e, principalmente, a legitimidade dos realizadores enquanto moradores das periferias brasileiras”, conta Caíque Guimarães, coordenador do Cine Favela Brasil.

Para o cineasta, o projeto visa a difusão de filmes, o reconhecimento social e a descentralização cultural. “Meu objetivo é ser um mediador no projeto dando possibilidade para que essa galera tenha acesso aos bens e serviços culturais e para que se sintam mais instigadas a produzir”, afirma.

Segundo Caíque, o projeto surgiu em 2016 quando ainda cursava Cinema e Audiovisual na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). “Como pesquisador investigava as possibilidades do audiovisual como indutor de transformação social. Para fundamentar tal conceito fui em busca de realizadores das periferias da cidade de Salvador onde pude perceber o audiovisual como ferramenta de auto representação na vida dos produtores em suas comunidades”, explica.

Braços Vazios (Híbrido. Vila Velha - ES, 2018, 16 min), de Daiana Rocha

Em 13 dias, mais de 90 filmes foram inscritos e destes apenas 23 selecionados. “Como tínhamos pouco tempo de inscrição e de análise dos filmes, a medida em que os formulários iam chegando, a produção disponibilizava para a curadoria o link de acesso para que já fossem assistindo e fazendo suas considerações”, conta Caíque Guimarães, coordenador do Cine Favela Brasil.

A curadoria foi composta por profissionais de cinema, com atuação nas periferias. Entre eles o próprio Caíque Guimarães, cineasta, produtor cultural e coordenador do Cine Favela; Erica Sansil, cineasta, produtora e oficineira voluntária em escolas do subúrbio do Rio de Janeiro; Maiana Brito, pesquisadora, realizadora e oficineira; e Marina Lima, poeta, cineasta e produtora cultural, que desenvolve a maioria dos seus trabalhos no subúrbio ferroviário de Salvador.

Por enquanto o Cine Favela Brasil serve como uma forma de difusão das obras periféricas, mas Caíque afirma que eles tem como objetivo fazer com que o projeto cresça aos pouco até se tornar um festival de cinema específico para filmes de realizadores das periferias. Para ele, o principal problema é a falta de colaboradores para apoiar as edições que virão. “Já estamos vendo algumas possibilidades e ideias para que na próxima edição o Cine Favela Brasil possa crescer em todos os sentidos: com oficinas pra galera da periferia, mesas de debate e um maior número de sessões de filmes para que mais realizadores sejam contemplados e tenham seus produtos exibidos e debatidos junto com a gente”, finaliza.

