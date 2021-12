Cine Ceará chega a sua 26ª edição com homenagem a Chico Diaz

Teve início, nesta sexta-feira, 17, mais uma edição do Cine Ceará, em Fortaleza. O festival chega a seu 26º ano com uma seleção de recorte ibero-americano. A mostra competitiva de longas reúne desde filmes brasileiros a produções da Espanha, Uruguai, Panamá, além do México, país homenageado este ano pelo festival. "O Cine Ceará sempre teve uma ponte com a América Latina e queríamos criar um diferencial a outros festivais que existem no Brasil", contou Wolney de Oliveira, diretor.

Um dos destaques é o longa cearense Clarisse ou Algum Coisa Sobre Nós Dois, de Petrus Cariry, já apresentado na Mostra Tiradentes. Filme intenso e cheio de simbolismos, conta o reencontro de uma filha com seu pai adoentado. Todos os demais filmes são inéditos no Brasil. É o caso de Epitáfio, dirigido por Yulene Olaizola, longa histórico sobre a chegada de exploradores espanhóis no atual território Do Panamá, país de cinematografia tão jovem e pouco conhecida, será apresentado Salsipuedes, de Ricardo Aguilar Navarro, sobre o retorno de um jovem a sua terra natal na Cidade do Panamá.

Matriarcas

A sessão de abertura do festival contou com a exibição de dois filmes que apresentam figuras matriarcas muito fortes. O curta cearense Abissal, de Arthur Leite, atual vencedor do É Tudo Verdade, é um estudo do cineasta sobre sua própria avó e a revelação do envolvimento dela com o avô que ele nunca conheceu. Em seguida, foi exibido o longa espanhol Avó, de Asier Altuna Iza. O filme é de origem basca, todo falado em língua eusquera. O filme revela as antigas tradições de uma família que vive num caserío, espécie de propriedade rural muito comum no País.

Uma das protagonistas, a atriz Iraia Elias, esteve presente na abertura do festival para apresentar o filme. Ela vive uma das filhas que busca questionar o estilo de vida tradicionalista da família, batendo de frente com o pai rude. O filme é muito rico em simbolismos e remete a um estudo de personalidades marcadas pelo uso de cores fortes. A avó é uma personagem que não diz uma única palavra durante o filme, mas possui uma presença de cena marcante.

Homenagem

Também durante a noite de abertura do festival, aconteceu a homenagem ao ator Chico Diaz. Ele recebeu o Troféu Eusébio Oliveira das mãos do cineasta cearense Halder Gomes. Nascido no México e radicado no Brasil, Diaz é um dos rostos mais conhecidos do cinema brasileiro. Com 40 anos de carreira, o ator já participou de mais de 70 filmes, além de diversas produções para a televisão. Recentemente, o ator protagonizou o longa-metragem baiano Travessia, de João Gabriel, exibido em Salvador na última edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema.

Antes da homenagem, o Cineteatro São Luiz, onde acontecem as principais exibições, foi tomado de protestos contra o presidente interino Michel Temer. Com cartazes de Fora Temer, não só o público como o próprio Chico Diaz manifestou sua insatisfação com os rumos políticos do país, discurso que tornou a abertura do festival de forte apelo.

Cinema mexicano

Como de praxe, cada edição do Cine Ceará homenageia a cinematografia de um país ibero-americano. Este ano é a vez do México ganhar uma mostra de filmes contemporâneos que revelam a força e diversidade do cinema mexicano. O destaque vai para a filmografia de dois realizadores com poucos filmes, mas que são os mais representativos cineastas do país hoje: Carlos Reygadas, diretor de obras como Luz Silenciosa e Post Tenebras Lux; e Amat Escalante, que já dirigiu longas como Heli e Sangre. Ambos já venceram o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes. Há ainda a exibição especial de O Anjo Exterminador, clássico absoluto do cineasta Luis Buñel, em sua fase mexicana.

