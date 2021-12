Cinco teorias que fazem sentido em 'Vingadores: Ultimato'

Desde o final de 'Vingadores: Guerra Infinita', os fãs especulam sobre Ultimato. Muitas teorias surgiram nas redes sociais e, depois da divulgação do trailer, os 'detetives' da internet tentam descobrir se algum segredo foi revelado.

Com a estreia se aproximando, a ansiedade aumenta e as teorias sobre o destino do Universo Cinematográfico Marvel se multiplicam. Algumas podem ser bem doidas ou absurdas, mas outras até que fazem sentido. Por esse motivo, separamos as mais coerentes:

Vingadores vão acessar o Reino Quântico

Os Vingadores vão usar a Joia do Tempo ou alguma outra tecnologia para entrar no Reino Quântico e viajar no tempo ou visitar realidades paralelas. Isso explicaria por que Scott Lang, o Homem-Formiga, está no trailer de 'Vingadores: Ultimato' com a mesma aparência dos filmes anteriores, enquanto Steve Rogers e Tony Stark surgem com o semblante mais envelhecido.

Outra evidência dessa teoria são as imagens de gravações que mostram os heróis com uniformes semelhantes aos de Hank Pym em 'Homem-Formiga e a Vespa'.

Os Vingadores poderiam voltar no tempo por meio de um loop temporal e enfrentar Thanos quando o titã era mais novo e não possuía todas as joias do infinito – fazendo dele um oponente muito mais fraco, porém isso acabaria com a existência de Gamora e Nebula.

Um momento melhor para fazer isso seria durante a batalha em NY, quando Loki e Thanos se juntam e liberam os Chitauri pela cidade, já que nesse momento Thanos não espera ser atacado.

Morte de Capitão América

Após a confirmação do fim do contrato de Chris Evans, os fãs especulam sobre a despedida do herói interpretado por ele. A possibilidade é que seja em uma luta final contra Thanos, como as prévias do filme deram a entender. Mas também é possível que os Vingadores tomem posse da Manopla e das Joias do Infinito para reverter o estalar de dedos, com isso ainda terão que lidar com uma condição para usar as Pedras: a Joia da Alma exige um sacrifício. Nesse cenário, Steve escolheria morrer, para que outro herói tome posse da Manopla e salve o universo.

Tony Stark tem uma filha

Em outubro de 2018, a atriz Katherine Langford foi anunciada como nova integrante do universo compartilhado da Marvel e nenhum detalhe foi revelado sobre quem a atriz interpretaria.

Sugiram várias possibilidades, como ela ter sido escalada para viver Kate Bishop, a Gaviã Arqueira, ou até mesmo uma versão mais velha de Cassie Lang, a filha do Scott Lang. Mas, recentemente, surgiu o rumor de que ela seria na verdade a filha de Tony e Pepper.

As mortes de Guerra Infinita e Joia da Alma

Outra teoria provável é que os personagens que viraram pó no final do último filme estejam presos na Joia da Alma, tendo sido sugados para dentro da Pedra do Infinito.

Nos quadrinhos, a Joia da Alma se difere das outras cinco Pedras do Infinito, sendo capaz de manifestar uma vontade própria, uma necessidade de colher almas. Entre os poderes da Joia da Alma estão a capacidade de obter conhecimento das almas e roubar as almas dos outros. Vale ressaltar que a pedra não destrói as almas, e sim as absorve para uma dimensão chamada "Mundo da Almas".

Uma nova geração de Vingadores

Com alguns contratos se encerrando, outra teoria ganha força: a possibilidade de um segundo estalo de Thanos. Isso custaria a vida dos Vingadores originais e abriria a possibilidade para que uma nova geração de Vingadores surgissem e pudessem derrotar o vilão.

