"Cidades de Papel" mistura mistério, aventura e romantismo

Há tempos que o cinema feito para o público adolescente carece de bons exemplares. Uma das boas pedidas é "Cidades de Papel", baseado em livro de John Green, estreia dessa semana nos cinemas, misto de filme aventuresco com tons de romantismo juvenil.

Quentin (Nat Wolff) é apaixonado por sua vizinha Margo (Cara Delevingne) desde pequeno. Agora, já adolescentes, ele a observa andar com os amigos, e a garota lhe parece distante. Tudo muda quando ela aparece uma noite em seu quarto e lhe propõe uma aventura pela cidade a fim de se vingar do namorado infiel.

O filme desenha esses personagens de maneira cativante, facilmente assimilados pelo público jovem. Ele é o garoto apaixonado, ela, a aventureira e destemida, cheia de ideias próprias sobre o mundo e sobre a noção de felicidade na sociedade atual.

Tanto que um dia ela desaparece misteriosamente e deixa uma série de pistas para que Quentin possa encontrá-la. Cidades de Papel assume então o tom misterioso e, por fim, acaba se tornando um road movie inesperado.

No fundo, é mais uma abordagem sobre o rito de passagem experimentado nessa fase de mudanças radicais. Tudo isso com um olhar eficiente e adorável para o mundo adolescente, com certa segurança e leveza, sem abusar muito dos clichês que rondam esse tipo de filme.

Vão aparecer lá os amigos inseparáveis, desde o engraçadinho Ben (Austin Abrams), até o ingênuo e comportado Radar (Justice Smith), ou ainda a amiga bonita e patricinha Lacey (Halston Sage). Mas existe uma bela química entre os atores, o que garante identificação imediata com seu público, além do sempre bem-vindo bom-humor que permeia a história.

Das citações à série de TV Game of Thrones ao cartoon Pokémon - quando os personagens contam o tema do anime -, o filme atualiza as referências da cultura pop que fazem sentido para os jovens de hoje em dia. E ainda acrescenta o ingrediente do primeiro amor e das paixões platônicas que sempre faz muito sucesso nessa faixa etária.

O filme entende muito bem o universo daqueles garotos, nunca os tornando personagens caricatos, ainda que apresentem comportamentos imaturos da juventude. Faz todo sentido aqui porque é nessa fase de começo de amadurecimento que a história se concentra.

A própria denominação literária de obras como Cidades de Papel é a de young adults, ou seja, livros para jovens adultos.



São narrativas que abandonam a inocência infantojuvenil para abordar questões mais sérias, sem deixar de ser atrativas para as tribos jovens, retratando dilemas e questões próprios da adolescência. É esse tipo de narrativa que tem encontrado lugar cativo nas produções cinematográficas.



Assista ao trailer:

Rafael Carvalho, especial para A TARDE "Cidades de Papel" mistura mistério, aventura e romantismo

Cinema teen



Não é difícil pensar que Cidades de Papel pega carona no sucesso de "A Culpa é das Estrelas", ambos adaptados de obras literárias escritas pelo norte-americano John Green, novo queridinho dos jovens no mundo todo.

Green diz não saber qual o segredo de tanto sucesso entre os jovens, mas busca escrever livros acessíveis que tratam de temas complexos. "Os jovens falam sobre o sentido da vida. Eles não têm medo de fazer essas grandes perguntas sobre o significado e a ordem da existência humana", conta o autor.

Ainda que esse tipo de complexidade temática esteja muito atrelada a uma abordagem juvenil, sem grandes profundidades ou vivências mais experimentadas, Green consegue extrair daí uma boa substância que não afugenta os mais novos.

Em "Cidades de Papel", a própria questão de se viver um modelo de vida numa sociedade tão individualista é posta em xeque. Muito disso vem da atitude de Margo em deixar tudo para trás. Nesse sentido, a personagem se mostra mais madura, apresenta uma atitude mais reflexiva sobre a vida social - o que a torna mais misteriosa e também atraente para Quentin e para o espectador.

O título do filme faz referência a uma estratégia entre cartógrafos para criar cidades imaginárias, que não existem na realidade, somente nos mapas que eles desenham. Assim, podem acusar de plágio alguém que copie seu trabalho.

É desse conceito de uma cidade desconhecida, impossível de ser rastreada, que a personagem tira a ideia para se reinventar. E com isso o filme ganha em originalidade - além de um final corajoso -, investindo também no tom de aventura e mistério em que os personagens embarcam em busca de Margo e sua cidade de papel.

Melhor que "A Culpa é das Estrelas", seu parente mais próximo, "Cidades de Papel" tem todas as características para agradar aos fãs desse tipo de narrativa. Mostra também que nem tudo que se faz em termos de filmes para adolescentes precisa ser rasteiro ou excessivamente dramático.

adblock ativo