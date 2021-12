Chloe Moretz é escolhida para estrelar "A Pequena Sereia"

A atriz Chloe Grace Moretz (Kick-Ass), foi escolhida pela Universal Estúdios para protagonizar a versão live action, da animação da Disney "A Pequena Sereia".

De acordo com o site norte-americano Variety, a direção da adaptação ficará por conta de Richard Curtis, que já foi indicado ao Óscar pelo filme "Quatro Casamentos e um Funeral".

A premiada diretora Sofia Copola, até chegou a participar da pré-produção do longa, porém, em junho deste ano, acabou deixando o cargo por "diferenças criativas".

Na história, originalmente escrita por Hans Christian Andersenem em 1837, Ariel é uma jovem sereia, filha do Rei Tritão, que abdica de sua vida no fundo do mar, para viver seu amor com um príncipe humano, Eric. Decidida a viver sua paixão, a pequena sereia procura a bruxa, Úrsula, para ganhar pernas.

Até o momento, não há informações de quando "A Pequena Sereia" chegará às telonas mundiais.

