Chico Liberato abre edição baiana do Anima Mundi

Um dos pioneiros do cinema de animação no Brasil com o longa Boi Aruá (1983), Chico Liberato será presença marcante na abertura do festival Anima Mundi, cuja edição itinerante chega nesta quinta-feira, 12, a Salvador na Caixa Cultural.

A abertura, que acontece às 19h30, será com a exibição de Um Outro (2008), seguida de bate-papo com o cineasta, que considera o curta um dos melhores filmes que fez.

Diretor de dois longas-metragens (o outro é o recente Ritos de Passagem) e cerca de 10 curtas, Liberato "tem um trabalho importantíssimo não só na animação como também na ilustração. É um artista plástico completo", afirma Cesar Coelho, um dos diretores do festival.

Cesar estará em Salvador para fazer a apresentação do evento, que acontece até domingo com a exibição de 33 curtas nacionais e internacionais e uma oficina de stop motion (animação com massa de modelar).

Entre os filmes programados, estão o chileno Historia de Um Oso, de Gabriel Osorio, que ganhou o Oscar de Melhor Curta de Animação, este ano, e o polonês Paths Of Hate, de Damian Nenow, premiado no Anima Mundi e que também esteve cotado pela Academia de Hollywood em 2012.

"A gente pegou o melhor que o festival tinha nesses últimos três, quatro anos para montar as sessões. Pensando no conjunto todo, é só filé que está em Salvador", afirma Cesar. Ele chama a atenção para as oficinas que vão acontecer diariamente, das 13 às 20 horas, em turmas rotativas de 20 pessoas a cada intervalo de 30 minutos.

Cesar diz que espera um público recorde e lembra a importância do Anima Mundi para a formação de uma geração que hoje trabalha com animação no Brasil. Chico Liberato, que já foi homenageado pelo festival, vai relatar sua experiência no formato e contar sobre seus projetos. Um deles é uma animação sobre a História do Brasil. "A história que ninguém conhece", afirma.

