Chico Diaz: "Cada filme é uma dança"

Todo mundo acha que ele é nordestino, cearense inclusive, ainda mais pelos diversos papéis no cinema e na televisão em que viveu figuras tipicamente da região. Na verdade o ator Chico Diaz nasceu no México, mas radicou-se logo cedo no Brasil e mora hoje no Rio de Janeiro.

Diaz é o homenageado da 26ª edição do Cine Ceará pela carreira de 40 anos, acumulando participação em mais de 70 produções entre cinema, TV e teatro. "Nessa altura da vida a grande fortuna é ter tempo", contou o ator, que agora se prepara para produzir e dirigir seu primeiro longa-metragem. "Tenho pintado muito, jogado bola. A gente tem que ter direito ao ócio criativo, a observar, contemplar, porque é daí que vêm as ideias", confidenciou bem-humorado.

Ele protagonizou recentemente o longa baiano Travessia, de João Gabriel, que deve ser lançado nos cinemas no segundo semestre do ano. A TARDE conversou com o ator sobre sua carreira e seus projetos recentes.

A Dira Paes já disse que receber uma homenagem é como um recomeço. E você, como encara essa homenagem?

Eu quase pedia uma bengala pra entrar vagaroso e mostrar o peso da idade (risos). É uma coisa constrangedora, no bom sentido, ser homenageado. Mas em certo momento você deixa a modéstia de lado e diz: "eu mereço". Por que para manter uma visão de mundo, uma capacidade de diagnóstico do espírito humano em tão variados personagens, acaba sendo um mérito. São 70 produções, uma carreira rara, com personagens extremamente brasileiros, sem glamour ou grande sucesso. São nuances de brasileiros muito reais.

Quais os personagens mais marcantes para você no início da carreira?

Eu fiz aqui no Ceará o Corisco & Dadá (1996), que deu um salto na minha carreira na época. Eu sou muito agradecido ao Luiz Rosemberg Filho nesse sentido, depois veio Lua Cambará - Nas Escadarias do Palácio (2002). E de todo um Nordeste em torno disso, teve o Baile Perfumado (1997), o Amarelo Manga (2002) e vários ciclos que orbitam em torno desse Nordeste.

Sua figura está muito associada a esse biotipo nordestino, mas é um tipo de personagem que já foi muito caricato. Você já trabalhou com cineastas nordestinos que complexificam esses tipos. Como você enxerga esse processo?

Antigamente a câmera era colada do Rio e São Paulo. Eram diretores de lá, com uma visão de fora chamando atores de lá para viver o nordestino. Estava inserida aí uma visão distante, mesmo em grandes filmes. Havia Nelson Pereira dos Santos fazendo Vidas Secas (1963), Leon Hirszman fazendo São Bernardo (1972). Agora os centros mudaram, estamos filmando em todos os cantos do país, há faculdades de cinema espalhadas. A atividade cinematográfica grassou de tal modo no Brasil que a gente não pode mais ficar de longe vendo caricatura. Os atores nordestinos estão todos aí. Estamos injetando sangue real nesses papéis e conhecedores da própria geografia, da própria história.

Sua carreira se sustentou por muito tempo, sempre variando entre o cinema e a TV, eventualmente teatro. Qual o maior diferencial entre eles?

Eu adoro todos. Eu digo que a gente reza para três deuses diferentes. Um ator para crescer hoje em dia tem que ter a chave desses três modos porque são exigências diferentes. Na televisão você tem uma audiência diária de 100 milhões de pessoas/dia, geralmente em obras abertas, fazendo cenas sem ensaio, tendo de estar pronto para filmar 50 cenas por dia, além de ter uma avassaladora exposição da sua imagem, e geralmente muito mal informada.

No cinema o tempo é outro.

Claro. O projeto cinematográfico é o contrário disso. Você tem que ter um poder de síntese danado. Cada plano que você faz de cinco segundos tem uma função especial para o ator e o personagem. As obras são fechadas, há um domínio da "partitura", com começo, meio e fim. Tem ensaios, com discussões mais elaboradas, e aí você procura a síntese da linguagem. E cada diretor é singular e você começa a aprender a dançar vários ritmos e gêneros. Cada filme é uma dança.

Conta sobre sua experiência em Velho Chico.

A experiência foi ímpar. Depois de muito dilema, o diretor Luis Fernando Carvalho aceitou que eu fosse o ator no sentido que ele viu em mim um sertão possível. Acho que ele viu o cinema que eu fiz. Ele estava querendo um ator efetivamente nordestino, porque ele é muito exigente, é um poeta de primeiríssima. Era a primeira fase da novela e um personagem fundador. O cara começa como imigrante com valores, apesar dos preconceitos, e consegue semear e colher um fruto, tanto em relação ao filho como do crescimento da família dele. O personagem era muito bonito e profundo, discutia paternidade e terra. E começo de novela é sempre o filé, um momento muito valorizado, e o Luis Fernando estava muito entusiasmado e empolgado.

Seu personagem também é muito rico, além de ser um tipo que você conhece bem de outros papéis. Como foi dar vida a ele?

Houve uma comoção geral em torno do Belmiro. Acho que eu nunca tive tanta resposta, tanto carinho e emoção. E reconhecimento por parte dos próprios dirigentes da televisão em torno do personagem. Claro, é o imigrante, batalhador, em busca do sonho, do pedaço de terra para poder educar filho. São mensagens que não estavam na linguagem televisiva, que investia muito na maldade, no cara perverso. Há muito tempo os grandes personagens eram maus, havia uma sensacionalização em torno dele porque o anunciante também quer sensação. É quase uma doença, a dramaturgia televisiva por um tempo foi acometida pela patologia da sensacionalização.

Você acha que Velho Chico ajuda a mudar isso?

Sim. No contexto das produções para TV, o próprio Velho Chico já é diferenciado, o Luis Fernando exige a diferença. Tem toda uma preparação prévia. Nós passamos meses nos preparando com o pessoal do Grupo Galpão, em torno da mitologia do Nordeste, de pesquisa mesmo. É muito entusiasmante trabalhar com ele, embora não seja o normal na televisão. Além da preocupação com a preparação, o trabalho dele é sui generis.

E no cinema, um dos seus últimos trabalhos é o longa baiano Travessia. Primeiro, como você chegou a esse projeto?

Eu recebi um telefonema. Sempre tive atração por primeiras viagens de diretores. Eu acho que é um universo fértil porque o diretor vai estar entusiasmado, aberto. Eu gostei muito da proposta quando conversei com João Gabriel, primeiro porque eu já vi que ele não ia fazer concessões, era uma Salvador sem clichês. Depois porque no panorama nacional está difícil falar de coisas tristes, humanas, sombrias, e ele não queria abrir mão desse universo. Ele vem da publicidade, que lida com a euforia, e eu pensei que podia dar muito certo porque ele tem o domínio da linguagem e está se propondo a entrar no luto. É um filme de tempos difíceis, imersão difícil, e ele estava com coragem para fazer isso. Para mim foi muito estimulante.

Como você se preparou para viver esse personagem?

Aí começa o paralelo entre a natureza do Chico e do personagem, e esse embate que se dá. Eu tenho um filho de 21 anos que mora longe, nunca tivemos um choque dessa monta, mas achei que eu tinha um potencial para aplicar nesse filme e comecei a puxar de mim para o personagem e do personagem para mim. Tenho grandes amigos em Salvador, já havia feito a minissérie Dona Flor e Seus Dois Maridos (1998) e também filmamos Anjos do Sol (2006) por lá. E essa experiência agora foi muito boa. Quando eu entro no filme eu não crio problema. Eu arregaço as mangas e torço. Vi as dificuldades de produção, como todas têm, foi filmado em pouco tempo, umas quatro semanas, mas foi muito prazeroso.

Quais os projetos novos?

Eu fiz um monólogo chamado A Lua Vem da Ásia, de um surrealista nosso, o Walter Campos de Carvalho, e fiquei com ele nos palcos durante três anos. É um diário contado em primeira pessoa feito em 1956, mas muito contemporâneo. E pela voracidade geográfica, pelas vertigens e viagens do mundo interior dele, acho que oferece muito para a linguagem audiovisual. O projeto está em fase inicial ainda. Pela primeira vez eu estou carregando essa cruz do produtor. Mas eu quero dirigir sem abrir mão de atuar. No elenco ainda temos Marieta Severo, meu irmão Henrique Diaz, Silvia Buarque, Matheus Nachtergaele, Fabíola Nascimento.

adblock ativo