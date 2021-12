O ator Chay Suede vai interpretar Erasmo Carlos na cinebiografia do músico, Minha Fama de Mau. A produção é baseada na autobiografia anônima do Tremendão. Dirigido por Lui Farias, o longa conta a história de Erasmo desde a sua adolescência na Tijuca, no Rio de Janeiro.

O filme também mostra a relação de Erasmo com Roberto Carlos e Carlos Imperial, e a formação e declínio do fenômeno televisivo Jovem Guarda, ao lado de Wanderléa.

Com roteiro de LMC LaToller, Minha Fama de Mau começa a ser rodado no segundo semestre de 2015. Até o momento, apenas Chay Suede, protagonista do longa, está confirmado no elenco do filme.

Em um vídeo divulgado no YouTube, Chay Suede aparece cantando a música que deu nome ao filme ao lado de Erasmo Carlos.





Estadão Conteúdo Chay Suede interpretará Erasmo Carlos na cinebiografia 'Minha Fama de Mau'

adblock ativo