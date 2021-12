Foi divulgado neste domingo, 17, o primeiro trailer de Chatô - O Rei do Brasil, cinebiografia de Assis Chateaubriand dirigido por Guilherme Fontes que começou a ser rodado nos anos 90 e até hoje não foi lançado. Guilherme Fontes foi condenado a pagar o que recolheu de incentivos fiscais com juros e correção monetária. Confira o confuso trailer:

Da redação Chatô finalmente ganha um trailer

Assis Chateaubriand, também conhecido como Chatô, foi o primeiro magnata das comunicações no Brasil, destacando-se entre o final dos anos 1930 e início dos anos 1960. Chegou a ser chamado de Cidadão Kane brasileiro. Fundados dos Diários Associados, da TV Tupi e do Museu de Arte de São Paulo. Foi senador da república e tinha uma relação próxima e polêmica com o presidente Getúlio Vargas. Baseado em livro homônimo de Fernando Morais.

Ainda não foi definida uma data de lançamento, mas o filme já recebeu classificação indicativa de 14 anos.

