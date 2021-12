"Chatô é um filme que deu certo", diz o ator Marco Ricca

Marco Ricca, que interpreta Assis Chateaubriand no filme de Guilherme Fontes, fala em entrevista ao A TARDE/Cineinsite sobre o personagem. Confira abaixo:



Como você vê a estreia de Chatô, quase 20 anos depois das filmagens?

A gente sabia, de uma certa forma todo mundo ali sabia, que estava fazendo um filme delirante, com tratamento muito legal. O que é bacana é as pessoas dividirem a mesma opinião que a gente. E está dando certo, o público está indo. As pessoas adoram. É um prazer ver finalizado.

O filme faz uma releitura da história de Chatô...

Não só do Chatô como do Brasil. Não é realista, de uma ordem cartesiana, não tem compromisso histórico, se é que se pode dizer assim. Parte de uma alucinação, sempre como um plano alegórico da história desse homem, que é um homem importantíssimo para o bem e para o mal, com Getúlio Vargas ali e uma série de referências históricas. Isso talvez faça com que as pessoas tenham uma reflexão diferenciada e talvez por isso estejam curtindo, porque não é um que mostra a vida, como foi, aconteceu. É muito difícil dar conta da vida de personagem tão controverso como o Chateaubriand.

Em quem você se inspirou?

Primeiro li o livro do Fernando [Morais], que é excepcional. Depois, fui à Paraíba, fiquei lá, fui visitar a casa dele, conheci algumas figuras interessantíssimas, fiquei ouvindo o sotaque. O que me inspirou foi isso. Esse cara que saiu da Paraíba, de uma cidade que há 20 anos era uma cidade desassistida, como a maioria das cidades do interior do Brasil, imaginar que esse homem, muito tempo antes de sair de lá, um semianalfabeto, gago, sem nenhuma possibilidade de futuro, chega a fazer o que fez, estragos e virtudes na história do Brasil. Por trás disso tem também uma história de superação, que o filme não dá conta, de um homem que talvez tenha virado em alguns momentos um vilão, mas deixou um legado também.

Você trabalha algumas figuras do Brasil como o jagunço, o índio...

O Chatô tinha isso, essa coisa de integração da figura brasileira, meio macunaímica, meio antropofágica. Foi um pouco precursor disso tudo. Ele impunha isso o tempo inteiro na vida dele. De repente ele chegava como embaixador, como jagunço, ele criou uma ordem do jagunço. Tinha muito orgulho dessa alma nordestina e do brasileiro, essa coisa ameríndia. O filme tem um plano alegórico, essa coisa antropofágica, mas ele era uma figura assim mesmo. Era um cara que ia comprar um Bosch, uma pintura de Modigliani, pagava milhões de dólares e ao mesmo tempo transitava com um jegue e achava aquilo tão lindo quanto. Ele tinha essa dubiedade do ser humano. E eu acho que o brasileiro tem isso.



Chatô é o Brasil.

É um filme bastante brasileiro. Parece uma frase feita, mas não é. As pessoas falam: 'Ah, o cinema argentino tem uma cara, o cinema tal tem uma cara'. O cinema brasileiro é isso: tem essa cara aí, como tantos outros filmes brasileiros. Chatô flerta com a chanchada. As pessoas podem se divertir muito e conhecer um pouco a história de Chateaubriand. As pessoas me falam que não sabiam que esse cara existia, que foi ele que trouxe a televisão para o Brasil. Então, é um pouco da história do Brasil com um personagem cômico, de uma forma graciosa, desde o roteiro, a direção, a direção de arte, a fotografia. Chatô é um filme que deu certo.

