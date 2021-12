'Chacrinha: O Velho Guerreiro' é destaque em prêmio de cinema

A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta terça-feira, 18, a lista com os filmes finalistas do 18º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, a ser realizado no dia 14 de agosto, com transmissão ao vivo pelo Canal Brasil. O longa 'Chacrinha: O Velho Guerreiro', dirigido por Andrucha Waddington, que recebeu mais indicações. Ele disputa o Troféu Otelo em 12 categorias.

Em seguida está 'O Grande Circo Místico', de Cacá Diegues, tem 10 indicações, logo depois vem 'Benzinho', de Gustavo Pizzi, com nove.

A grande homenageada desta edição, que tem como tema a música no cinema, será a atriz e cantora Zezé Motta.

A votação foi auditada pela PwC, que também faz apuração do Oscar, e sob escolha dos sócios da Academia. Os finalistas estão concorrendo ao Trófeu Otelo em 33 categorias, sendo quatro inéditas: melhor filme ibero-americano lançado no Brasil e as melhores séries brasileiras de produção independente de ficção, documentário e animação exibidos na TV por assinatura e no Over-The-Top (OTT).

Neste ano, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro reuniu 74 filmes de ficção, 67 documentários, dois infantis, 55 curtas nacionais, 43 longas estrangeiros e 11 longas ibero-americanos. O longa 'Peixonauta – O Filme' foi o único no formato animação inscrito e receberá uma menção honrosa. Ao todo, foram inscritos na disputa 1986 profissionais e mais de 200 concorrem ao Troféu Otelo.

Os vencedores serão selecionados no segundo turno, a partir desta sexta-feira, 21, onde além dos membros da Academia, o público poderá votar nas categorias Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Longa-Metragem Documentário, Melhor Longa-Metragem Estrangeiro e Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano.

adblock ativo