“Central do Brasil” é exibido em versão restaurada 4K no XIV Panorama Internacional Coisa de Cinema

O clássico "Central do Brasil", dirigido por Walter Salles, está de volta à tela grande com sessão única hoje, às 18h15, no XIV Panorama Internacional Coisa de Cinema em cópia restaurada em 4K e com a presença do ator Vinícius de Oliviera.

A exibição faz parte das comemorações de 20 anos do longa, que foi lançado em 1998. Antes de chegar em Salvador, o filme foi apresentado este ano na 42ª Mostra São Paulo e no 20º Festival do Rio.

Para o ator Vinícius de Oliveira, que no longa interpreta Josué, um garoto de nove anos que sonha encontrar o pai que nunca conheceu, essas sessões em comemoração aos 20 anos do filme tem sido muito especiais. “Além do aniversário de 20 anos do lançamento, conseguimos perceber que o filme ainda é muito atual e emocionante”, conta o ator. “Continua tocando o espectador, mesmo aquele que já viu o filme diversas vezes até o que nunca viu o filme”.

“Central do Brasil” conquistou mais de 50 prêmios internacionais, entre eles destacam-se: o Urso de Ouro no Festival de Berlim e o Urso de Prata de Melhor Atriz para Fernanda Montenegro; além disso, foi consagrado como Melhor Filme Estrangeiro no BAFTA, em Londres, e no Globo de Ouro, em Los Angeles.

Em 1999 Vinícius e toda equipe de “Central do Brasil” representavam o país na principal premiação de Hollywood, o Oscar.. Vinícius revela que na ocasião não imaginava a importância daquele momento na cinematografia brasileira. “Eu era muito novo e estava chegando no cinema, não entendia direito o significado daquilo tudo, de estar entrando em festivais como Berlim e outros pelo mundo”, conta.

Vinícius, no entanto, lembra de momentos de muito carinho nos mais de 10 meses viajando com o filme passando em festivais e pré-estreias. “Foi um momento super bacana, de muita proximidade minha com o Walter e com a Fernanda, nós três e as pessoas que viajavam com a gente também”, diz Vinícius. Ele lembra também como “Central do Brasil” foi bem recebido em todo o mundo. “Tinha muito carinho, as pessoas sempre muito tocadas. É como se fosse nas exibições de hoje. A diferença é que não estamos fazendo turnê fora do país”, completa.

Porém o filme está sendo mostrado em alguns festivais lá fora, mais recentemente esteve em cartaz na França, e segundo Vinícius “a recepção foi incrível”. O ator conta que nessas viagens de 20 anos do filme, sempre que o debate surge, parece algo novo. “É como se tivéssemos filmado ano passado e estamos lançando esse ano. Para mim é uma nostalgia. Quando olho o filme me vejo moleque no set de filmagem. Fico sempre lembrando o que eu estava fazendo minutos antes de entrar em cena, minutos antes do Walter falar ação”, lembra Vinícius.

O longa foi restaurado com o apoio do CNC, o Centro Nacional de Cinematografia francês, e da coprodutora francesa MACT. Para além das exibições únicas nos cinemas, ainda há o relançamento do DVD, que já se encontra disponível nas principais lojas de todo o país.

adblock ativo