Cecília Amado será homenageada em Ciclo de Encontros do Audiovisual

A cineasta Cecília Amado será homenageada na 1ª edição do Ciclo de Encontros do Audiovisual, que acontece nesta terça-feira, 26, a partir das 10h, no Espaço Itaú do Cinema Glauber Rocha. A atração principal do encontro será a exibição do filme “Onde dormem os Sonhos?”, dirigido por ela. A entrada é gratuita.

Lançado em 2018, o longa narra, de forma documental, o cotidiano de quatro crianças de classes sociais e vivências de mundo diferentes, mas que conseguem se relacionar em função de alguns aspectos parecidos.

Neta dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, a carioca Cecília Amado chegou ao cinema em 1996, como assistente de continuidade. Três anos depois, ocupou a função de segundo assistente. Já em 2009, estreou como diretora titular no seu primeiro longa-metragem, 'Capitães da Areia', baseado no romance homônimo de avô e selecionado para a Première Brasil do Festival do Rio 2011.

O Ciclo de Encontros do Audiovisual já homenageou os diretores Pola Ribeiro, Adriano Big e Fabíola Aquino, que vai mediar a mesa de debate da sessão do dia 26 em companhia de Emily Ribeiro, do Cine Clube Mário Gusmão, de Cachoeira.

