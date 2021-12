CCXP: Marvel divulga novo pôster de 'Viúva Negra'

A Marvel divulgou, durante a Comic Con Experience 2019 (CCXP), o novo pôster de 'Viúva Negra'. O lançamento foi feito durante o painel do presidente dos estúdios Marvel, Kevin Feige. Além do pôster inedito, os fãs da personagem ganharam também um teaser com uma nova cena do longa-metragem.

A CCXP19 acontece até este domingo, 8, no São Paulo Expo. Veja o cartaz divulgado abaixo:

Pôster foi divulgado em painel na CCXP | Foto: Divulgação | Marvel

