O desenho animado “Caverna do Dragão” pode ganhar uma versão live-action para o cinema. Lançado em setembro de 1983, a animação foi exibida na TV brasileira até 2007.

De acordo com o site Omelete, As imagens estão relacionadas a uma ativação de marca que será revelada na próxima terça-feira, 14. Além disso, um teaser da adaptação teria sido divulgado.

Da Redação | Foto: Divulgação Caverna do Dragão pode ganhar versão live-action para cinema

O burburinho do retorno do 'Caverna do Dragão' começou após algumas imagens das gravações serem divulgadas na internet.

O filme live-action de A Caverna do Dragão é real AAAAAAAAAA VOCÊS CONSEGUEM OUVIR MEUS GRITOS??? É um dos desenhos da minha infância e agora vai ter filme com um final em 2021, olha esses pôster, EU TÔ MUITO FELIZ pic.twitter.com/0nAABnEkGx — Léo (@leorrow) May 10, 2019

vai ter live-action de a caverna do dragão socorrrrrrroooooo pic.twitter.com/zRoQiT5Z9s — isabElla ⎊ (@ironxmen) May 11, 2019

A adaptação teria como roteiristas Dave Arneson e Gary Gygax, além de Michael Gilio, David Leslie Johnson-McGoldrick e Geneva Robertson-Dworet. Ainda segundo IMDb, entre os produtores estão Stephen Davis, Brian Goldner, Roy Lee, Courtney Solomon e Allan Zeman, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

