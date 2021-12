Catálogo visa atrair produções audiovisuais para o estado

Lançado pela Diretoria de Audiovisual (Dimas) da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), o livreto trilíngue "Bahia em Imagens" apresenta a diversidade da população e de cenários locais para que produtores e cineastas possam utilizar o estado como pano de fundo das suas realizações. Além da versão impressa, a publicação pode ser acessada através do site https://www.fundacaocultural.ba.gov.br/publicacoes/catalogo-bahia-em-imagens/.

O material é um banco de dados com listagem de lugares e mão-de-obra especializada, procedimentos instituídos pela Agência Nacional de Cinema (Ancine), intermediação com órgãos públicos, possibilidades de infraestrutura, mecanismos de apoio, serviços e profissionais disponíveis, entre outros.

Responsável pela produção do "Bahia em Imagens", a Bahia Film Commission é uma comissão especial instituída pelo Governo da Bahia para dar apoio às produções audiovisuais (cinema, TV e outros meios) no estado. Para isso, o suporte necessário para profissionais e empresas, do Brasil e do exterior, que desejem criar filmes, vídeos e demais produtos audiovisuais nas terras baianas é oferecido pela comissão. De acordo com dados da Bahia Film Commission, de 2007 a 2011, foram atraídas mais de 150 produções, entre filmes, séries e outros conteúdos que geraram um investimento de cerca de R$ 25 milhões na economia do estado.

adblock ativo