Casamento de Verdade trata romance lésbico com pouca graça

O título de Jenny's Wedding no Brasil, Casamento de Verdade, meio que antecipa o que se vai encontrar na história de Jenny (Katherine Heigl), uma garota lésbica, ainda no armário, que divide apartamento com a colega Kitty (Alexis Bledel) e volta e meia é lembrada pela família sobre a necessidade de encontrar um marido.

Filha de Eddie (Tom Wilkinson) e Rose (Linda Emond), Jenny é irmã de Anne (Grace Gummer) e Michael (Matthew Metzger), ambos héteros casados, e não sabe como dizer a todos que a relação dela com a amiga - com quem pretende constituir família - é pra valer. O filme será assim, portanto, como um processo de identificação, reconhecimento e autenticação daquele romance.

Em seus primeiros momentos, os diálogos de Casamento de Verdade surgem como um fluxo de pensamentos em torno do que a família espera de Jenny - quando ela vai apresentar o namorado? Será que ele é casado? Por que sempre reservada?, o tempo está passando -, até que a moça resolve revelar o segredo.

O filme então parece que vai encontrar um eixo, sobretudo por causa da participação de Wilkson e Emond, referendando momentos menos óbvios, mais significativos, que alinham ternura e rejeição.

Mas, se Jenny consegue, enfim, sair do armário, a narrativa será conduzida com o peso de um cofre por Mary Agnes Donoghue, que também escreveu o roteiro e tem apenas mais um título no currículo de diretora: Paraíso, com Melanie Griffith e Elijah Wood, realizado em 1992.

Praticamente tudo é sem graça e superficial no filme. Michael está sempre querendo empurrar um ou outro amigo para a garota. Anne, um tanto ressentida com a atenção que a mãe dá à irmã, vive uma relação desgastada com o marido. E a própria intimidade entre Jenny e Kitty parece desconcertante para as atrizes que as representam.

Há um momento em que o pai diz para a filha algo como "somos pessoas comuns. Não somos rebeldes". Soa quase uma confissão: um pouco de ousadia e irreverência, aliado a um melhor trato do roteiro, não faria mal a Casamento de Verdade.

