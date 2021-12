Além de cantor, compositor, multi-instrumentista, apresentador e empresário, Carlinhos Brown resolveu fazer as vezes de dublador, pela primeira vez. O cacique emprestou sua voz ao personagem Oxalá na animação baiana em stop motion "Òrun Àiyé", que mostra a jornada de criação do mundo.

Dirigido por Jamile Coelho e Cíntia Maria e com roteiro de Tyago Bezerra, o curta foi premiado na categoria "Novos Talentos", do Festival Brasil Stop Motion, maior do gênero na América Latina.

Além de Brown, outros convidados especiais também dublam personagens do filme, como a atriz Fernanda Crescêncio (Luna) e os atores Fábio de Santana (Oduduwa), João Miguel (Olodumaré), Carlos Betão (Bira) e Jorge Washington (Orunmilá).

O curta estreia no dia 15 de janeiro, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, localizado na Praça Castro Alves, no Centro. A sessão está prevista para começar a partir das 19h e é gratuita.

Confira o teaser da animação:

Da Redação

Carlinhos Brown dubla Oxalá em filme de animação

Teaser - Órun Àiyé: a Criação do Mundo from Estandarte Filmes on Vimeo.

adblock ativo