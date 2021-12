Capitão América 2 tem primeira foto divulgada

A Marvel confirmou nesta segunda-feira, 8, o início das filmagens de Capitão América 2: O Retorno do Primeiro Vingador. A primeira imagem do longa foi divulgada na internet no início da tarde. Na imagem, Chris Evans, que vive o herói que dá nome ao filme, pode ser visto diante do símbolo da organização secreta S.H.I.E.L.D., carregando seu simbólico escudo de super-herói nas costas.

O filme é a continuação de Capitão América: O Primeiro Vingador, de 2011, um dos filmes que preparou o terreno para Os Vingadores, sucesso de público que reuniu as versões cinematográficas de diversos heróis da editora Marvel no ano passado. As gravações acontecem em Los Angeles, mas a produção também irá passar por Cleveland e Washington, de acordo com o próprio estúdio.

Ainda segundo a Marvel, a sequência mostra Rogers tentando se adaptar à sua nova rotina em um mundo moderno e tendo a ajuda de Natasha Romanoff, a Viúva Negra (Scarlett Johansson) para combater um poderoso e misterioso inimigo que ataca a capital dos Estados Unidos.

O vilão, na verdade, será seu antigo amigo James "Bucky" Barnes (Sebastian Stan), que sofreu uma lavagem cerebral e foi transformado em um assassino russo, o Soldado Invernal.

Com direção de Anthony Russo e Joe Russo e participações de Robert Redford, Cobie Smulders, Toby Jones, Anthony Mackie e Frank Grillo, o filme estreia no dia 1 de maio de 2014.

