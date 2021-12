Cantor Jards Macalé abre o 8º Panorama Coisa de Cinema

"Jards", documentário do cineasta Eryk Rocha, premiado como Melhor Diretor no Festival Internacional de Cinema, no Rio de Janeiro, há duas semanas, abre nesta quinta-feira, 25, a 8ª edição do Panorama Coisa de Cinema, maratona cinematográfica que acontece em Salvador e Cachoeira. A sessão começa às 20 horas, no Espaço Itaú Glauber Rocha, Praça Castro Alves, contando com a presença do biografado, o cantor e compositor Jards Macalé, e também do "biógrafo".

Eryk Rocha, aliás, não fez exatamente uma biografia. Um documentário anterior, realizado em 2008, pela dupla Marco Abujamra e João Pimentel, batizado de "Um Morcego na Porta Principal", cumpre mais esta função. Este novo registro audiovisual do artista é, nas palavras do seu realizador, filho de Glauber Rocha, uma espécie de "ensaio-poema-musical", que acompanha a gravação do mais recente CD de Jards Macalé.

O documentário, que tem cerca de 90 minutos de duração, não recorre a depoimentos, utiliza flagrantes que vão tentando narrar o processo de gravação do álbum (quatro semanas de filmagens), aliados a algumas imagens de arquivo. A proposta do cineasta é a de estabelecer um retrato intimista, tanto que trabalhou com uma equipe sempre muito pequena e, às vezes, apenas ele mesmo operando a câmera.

Variedade

A intensa programação do evento traz, no mesmo horário da sessão de abertura, em outra sala do complexo Glauber Rocha, a projeção de "Pietà", do sul-coreano Kim-Ki Duk, que venceu o Festival de Veneza, no mês passado. Às 22h30, Nancy Viégas e Banda Radiola fazem show musical, enquanto que, em Cachoeira, às 20h30, uma seleção de curtas-metragens, incluindo "A Mão que Afaga" e "Menino do Cinco", dirigidos por baianos, abre o festival por lá.

Durante uma semana, o panorama 8º Panorama Coisa de Cinema vai apresentar mostras competitivas de curtas e longas-metragens brasileiros, mais uma grade de curtas baianos, também em competição.

Na programação internacional, além de "Pietà", o grande destaque é o documentário "A Caverna dos Sonhos Perdidos", produção em 3D, dirigida pelo aclamado cineasta alemão Werner Herzog. "Tabu", do português Miguel Gomes, é outro título aguardado.

Brasileiros

Entre os títulos nacionais estão filmes que iniciaram carreira em festivais recentemente, como "Boa Sorte, Meu Amor" (PE), de Daniel Aragão; "Doméstica" (PE), de Gabriel Mascaro; "Esse Amor Que Nos Consome" (RJ), de Allan Ribeiro; e "Otto" (MG), de Cao Guimarães, todos lançados no Festival de Brasília, mês passado.

Mais um pernambucano, o premiado "O Som Ao Redor", de Kleber Mendonça Filho, completa a lista das atrações mais esperadas, que vão se juntar à inusitada retrospectiva da Pornochanchada, gênero nacional homenageado nesta edição do evento.

O 8º Panorama Coisa de Cinema também conta com sessões na Sala Walter da Silveira, nos Barris, e no Centro de Artes, Humanidades e Letras, em Cachoeira. O encerramento acontece na próxima quinta, dia 1º, com um show da banda Baiana System, no foyer do Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, principal espaço do festival.

