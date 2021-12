Cannes divulga os filmes que disputam a Palma de Ouro

A seleção oficial dos competidores da 66ª edição do Festival de Cannes foi revelada durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira pelo presidente do evento, Gilles Jacob, e pelo diretor artístico Thierry Fremaux. A competição terá como presidente do júri o cineasta Steven Spielberg e vai acontecer entre os dias 15 e 26 de maio na França.



Entre os 19 candidatos à Palma de Ouro, estão nomes de veteranos no festival, como os americanos Ethan e Joel Coen, que levaram o prêmio em 1991 com Barton Fink - Delírios de Hollywood, e Steven Soderbergh, vencedor em 1989 com Sexo, Mentiras e Videotape. Desta vez, os irmãos Coen apresentarão Inside Llewyn Davis, longa sobre o movimento folk nos anos 1960 em Nova York, protagonizado por Carey Mulligan e Justin Timberlake. E Soderbergh vai concorrer com Behind the Candelabra, produção recusada pelos estúdios de cinema e abraçada pelo canal HBO. O filme revela detalhes da vida amorosa do famoso pianista Liberace, vivido aqui por Michael Douglas.

Na lista também estão o diretor dinamarquês Nicolas Winding Refn, com Only Gods Forgive (com Ryan Gosling); o italiano Paolo Sorrentino, com o filme La Grande Belleza; e o francês Roman Polanski, com Venus in Fur. Representando o cinema latino está o mexicano Amat Escalante, com Heli. Fora da competição, o responsável por abrir o festival será o aguardado O Grande Gatsby, do diretor australiano Baz Luhrmann, com Leonardo DiCaprio no papel principal. Já o longa Zulu, do francês Jérôme Salle, com Forest Whitaker e Orlando Bloom, vai encerrar o evento.

adblock ativo