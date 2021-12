Câmera morre durante filmagem de Jackie Chan em Hong Kong

Um câmera que participava da filmagem do longa-metragem produzido e protagonizado pelo famoso ator Jackie Chan morreu afogado durante as gravações, informou nesta quinta-feira, 18, o jornal "China Daily".



O fato aconteceu a 30 metros do litoral da ilha de Lantau em Hong Kong, onde estavam sendo rodadas cenas do filme em uma sampana, uma embarcação de madeira típica chinesa, quando o barco afundou. As causas do acidente ainda não foram reveladas.



No momento do acidente, oito membros da equipe de gravação estavam na embarcação.



Sete deles conseguiram nadar para depois ser resgatados por outro barco que estava nas imediações, enquanto a vítima mortal ficou presa no interior da embarcação.



A vítima foi resgatada posteriormente por equipes de salvamento que a levaram para um hospital, onde sua morte foi confirmada.



Segundo o jornal "China Daily", Jackie Chan estava na margem quando o acidente ocorreu e se atirou na água para tentar resgatar o câmera desaparecido, enquanto outros meios locais descartaram a presença do ator no momento do acidente fatal.



A vítima era um veterano câmera com mais de 20 anos de experiência na indústria do cinema, que estava participando da filmagem de "Skiptrace", o última filme protagonizado pelo ator de Hong Kong, uma coprodução entre seu país e os Estados Unidos, também coproduzida por Chan.



Horas depois do fato, Chan utilizou a famosa rede social chinesa Weibo para escrever uma mensagem de condolência e mostrar sua tristeza por não ter sido capaz de resgatar o membro de sua equipe de gravação.

