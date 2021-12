Caixa Cultural Salvador exibe doc sobre Sebastião Salgado

Aproveitando a exposição "Êxodos", de Sebastião Salgador, a Caixa Cultural Salvador vai exibir "O Sal da Terra", documentário dirigido por Wim Wenders que aborda o trabalho do fotógrafo e concorreu ao Oscar em 2015. A exibição será terça-feira, 9 de agosto, às 16h. A entrada é franca e as fichas serão distribuídas 1h antes do início da sessão.

Nos últimos 40 anos, Sebastião Salgado tem viajado através dos continentes, aos passos de uma humanidade sempre em mutação. "O Sal da Terra" embarca na descoberta de territórios imaculados, da flora e da fauna selvagem e de paisagens grandiosas como parte de um enorme projeto fotográfico.

