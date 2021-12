O ator Caio Castro vai emprestar sua voz para um dos personagens mais emblemáticos da Disney. Ele irá dublar o jovem James, que mais tarde se tornará o Capitão Gancho no londa Tinker Bell: Fadas e Piratas.

"James é o capitão Gancho mais novo. O filme conta a história de como ele se tornou esse pirata malvado", comentou o ator.

Essa foi a primeira vez que o ator fez uma dublagem. "É uma técnica bem distante do que eu estou habituado a fazer, que é novela e filme. Para encarnar o James, eu tive que trabalhar na voz, dei uma entonação diferente para ficar com uma característica mais pirata e um toque de maldade do Capitão Gancho. Foi uma experiência muito desafiadora e, ao mesmo tempo, muito divertida!", explicou.

A participação em uma obra da Disney também fez o ator lembrar da infância: "Eu me senti criança de novo com a possibilidade de conhecer o universo da Disney, que era uma mágica para mim. Poder fazer e levar este universo para as crianças é um grande prazer para mim. Espero que os fãs gostem, pois este trabalho foi feito com muito amor e dedicação, e que a galera no cinema se divirta tanto quanto eu me diverti fazendo este personagem", declarou.

Dirigido por Peggy Holmes e produzido por Jennifer Magee-Cook, Tinker Bell: Fadas e Piratas chega às telonas no dia 7 de março, nos principais cinemas do País.



Assista ao making of produzido com Caio Castro no dia da dublagem:

Da Redação Caio Castro dubla Capitão Gancho no cinema

