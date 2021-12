Caderno de Cinema chega em edição impressa

São três anos completados em abril, cerca de 450 mil leitores e mais de 600 artigos publicados on line. O Caderno de Cinema, uma iniciativa do cineasta Jorge Alfredo (Samba Riachão, 2011), chega a uma nova fase com a versão impressa contendo 24 matérias escritas, sobretudo, por quem faz cinema: cineastas, atores, roteiristas, além de jornalistas, professores e críticos. O lançamento acontece nesta terça-feira, 7, às 19 horas, no Teatro Gregório de Mattos.

"Acho que acertei a mão em uma coisa que tem lugar, tem uma demanda para isso", afirma Alfredo, que atualmente se dedica a vários projetos, entre eles o documentário O Senhor das Jornadas, sobre a trajetória de Guido Araújo, e os filmes de ficção Avant Garde na Bahia e Párvulos. A ideia, segundo ele, é divulgar entre cineastas, jornalistas, atores e em festivais. A publicação é fruto de um projeto contemplado pelo edital Arte em Toda Parte, da Fundação Gregório de Mattos, que também viabilizou ajustes na versão virtual.

No primeiro número, que traz na capa o ator, diretor e roteirista Luiz Paulino dos Santos, explica Alfredo, foi dado destaque à Novíssima Onda Baiana, conforme definida pela professora Maria do Socorro Carvalho, um marco na atividade, a partir da segunda metade dos anos 1990, quando os cineastas passam a atuar de forma mais organizada e profissional. Mas não apenas o cinema baiano será contemplado nos próximos números da revista, que deve ter edição semestral e alcançar a diversidade da produção cinematográfica brasileira, espera o cineasta.

São artigos de nomes como Antônio Olavo, que resgata o projeto pioneiro do fotógrafo Carlos Gaspar de realizar uma série de documentários sobre o Brasil, chegando a Canudos em 1962. Bertrand Duarte, ator de Dawson Isla 10, de Miguel Littin, contando sua experiência com o cinema. Uma carta escrita para Roberto Pires por André Luiz Oliveira, em 2001, e só agora revelada. O ponto final dado à Jornada Internacional da Bahia por Guido Araújo. E vários temas abordados por nomes como João Carlos Sampaio, Maria do Rosário Caetano, Sérgio Machado, André Setaro e José Araripe Jr.

"Acho que o caderno acrescenta a coisa de trazer o ator. As pessoas que fazem falando da sua própria maneira, nos bastidores: como foi feito o filme, a relação com os cineastas. No mínimo é muito original", afirma Jorge Alfredo. O cineasta tem matérias para três ou quatro números e diz que dois já estão prontos. A ideia é obter visibilidade na mídia, nos festivais Latino-Americano, de Gramado, do Rio e de Brasília e na Mostra de São Paulo no sentido de garantir continuidade à publicação.

Atrações do lançamento

O lançamento vai contar com intervenções da coreógrafa Lia Robatto, com cinco dançarinos, além de Alba, Chico e João Liberato, Luísa Presépio, Aicha Marques, Bertrand Duarte, Henrique Dantas, Edgard Navarro e Tuzé de Abreu. Será, afirma, "um processo de construção colaborativa no qual todos interagem a partir de suas criações".



A coordenação geral é do cineasta, articulação de ações criativas de Lia Robatto, criação colaborativa dos artistas participantes e produção executiva de Suki Villas-Boas com o apoio de Cássia Cardoso, Macarra Vianna e Sylvia Abreu.

