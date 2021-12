CachoeiraDoc:Mostra traz novas formas de narrar documentário

Já na primeira noite da mostra competitiva do V CachoeiraDoc, um filme desestabilizou as noções clássicas do filme documentário. "Branco Sai, Preto Fica", dirigido por Adirley Queirós, utiliza personagens reais, socialmente marginalizados, que vivem na região da Ceilândia, em Brasília.

Um deles anda de cadeira de rodas e comanda uma rádio clandestina, outro vive com uma perna mecânica. São negros e carregam o estigma da "deficiência" física por conta de uma repressão policial acontecida num baile black na década de 1980. São um retrato também da marginalização a que foi relegada a população mais pobre e periférica das cidades satélites de Brasília.

Porém, o cineasta inclui em sua narrativa elementos não só da ficção como encenação de uma realidade vivida por aqueles sujeitos numa sociedade excludente, como subverte essa realidade por meio da ficção científica. Os personagens parecem viver num mundo futurista distópico, que os separa de uma Brasília idealista, mas que está longe de seu alcance.



Elementos de ficção científica



Adirley, que já havia questionado a ocupação do espaço urbano em seu filme anterior, A Cidade é uma Só?, retoma a mesma questão, colocando em perspectiva o lugar do negro numa sociedade preconceituosa, através de um filme surpreendente com suas incursões fabulares. Branco Sai, Preto Fica não se trata de uma ficção científica clássica (nem havia recursos para tal), mas utiliza os elementos do gênero para provocar estranhamento.

Do ponto de vista narrativo, nota-se, no entanto, certa desordem na maneira como os acontecimentos se sucedem no filme, sem linearidade fácil. Mas a força de suas imagens, a criação despojada e as questões sociais, urbanas e políticas colocadas no filme são tão vitais que tornam Branco Sai, Preto Fica uma obra sem igual no panorama cinematográfico brasileiro.

Cotidiano existencial

Há maneiras tradicionais e objetivas de documentar a vida de pessoas ordinárias. Mas Carlos Nader vai além com seu filme Homem Comum, apresentado no V CachoeiraDoc.

A ideia original era construir um filme em que o diretor abordaria aleatoriamente caminhoneiros para lhes questionar sobre o sentido da vida, ou do absurdo dela. Uma proposta com fundo claramente existencialista. Mas um dos entrevistados passa a ganhar a atenção de Nader, e o filme torna-se o retrato de uma amizade que nasce entre ele e Nilson de Paula, um homem "comum".

Em 1995, quando se conheceram, Nilson era casado e tinha uma filha pequena. Nader passa a se aproximar da família dele, registrando sempre que podia esses encontros com câmera amadora (chegou até a filmar posteriormente o enterro da esposa de Nilson, a pedido dele próprio).



Intercalações



Mas na construção narrativa do filme, o diretor, obcecado pelas questões filosóficas, intercala trechos do filme A Palavra, clássico do diretor dinamarquês Carl T. Dreyer, e ainda uma encenação em inglês da mesma história, só que a seu modo, mais dramática. Expõe no filme suas próprias impressões e anseios pessoais. São elementos que complexificam uma história que poderia ser banal.

Homem Comum, portanto, explora as muitas possibilidades de encenação, seja nos direcionamentos que pede ao próprio Nilson e sua família, seja na intercalação das narrativas ficcionais que incorpora ao filme. Assim, constrói um filme surpreendente que reflete, dentre outras coisas, sobre a condição do homem no mundo, nos aspectos mais cotidianos.

