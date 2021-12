CachoeiraDoc reforça visão politizada

Com especial atenção voltada para a presença e o olhar femininos no cinema, o CachoeiraDoc - Festival de Documentários de Cachoeira começa nesta terça-feira, 6, sua 7ª edição na cidade do Recôncavo, a 110 km de Salvador.

Até domingo, o evento oferece um mergulho nas mais recentes e provocadoras produções do cinema documental. Foram selecionados 60 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens, a maioria deles inéditos na Bahia. As exibições acontecem no Cine-teatro Cachoeirano e no Centro de Artes Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

Dois longas baianos marcam presença na mostra competitiva: Jonas e o Circo sem Lona, de Paula Gomes, que terá sua primeira exibição no Estado; e Noite Escura da Alma, de Henrique Dantas. Ambos já passaram por alguns festivais nacionais e internacionais.

"A questão da representatividade feminina é sempre urgente. E o cinema, enquanto gesto político, deve ser uma janela pra gente olhar para o mundo através da diversidade", contou Paula. Seu filme observa com carinho a história de um garoto que sonha em manter no quintal de casa o circo que ele mesmo criou.

Cinema politizado

Uma das marcas que o CachoeiraDoc vem solidificando em sua trajetória é a carga de politização através dos filmes e das discussões entre o público, realizadores e amantes do cinema. Nesta edição, as obras continuam chamando atenção para questões urgentes da vida social, com foco na necessidade de resistência.

A questão indígena está presente em filmes como a produção goiana Taego Ãwa, de Marcela Borela e Henrique Borela, e o curta baiano Voz das Mulheres Indígenas, dirigido por Glicéria Tupinambá e Cristiane Pankararu.

O longa Tança, por sua vez, relembra a história de uma antiga escrava que teria vivido 130 anos. O filme é dirigido coletivamente pela Irmandade dos Atores da Pândega e Associação - Quilombola Mato do Tição, de Minas Gerais.

A luta de mulheres negras na sociedade também está presente em curtas como Antonieta, de Flávia Person, e Procura-se Irenice, de Marco Escrivão e Thiago B. Mendonça. Outro curta, Abigail, de Valentina Homem e Isabel Penon, retrata uma mulher que representa uma ponte entre o indigenismo e o candomblé.

Já A Noite Escura da Alma, de Henrique Dantas, retoma a questão da ditadura militar, revelando histórias e casos que aconteceram na Bahia. "O filme cumpre o papel de tocar no assunto com contundência. A arte é política e a gente não pode se dissociar disso", revelou Henrique.

Dialogando com esta temática, o filme paulista Orestes, de Rodrigo Siqueira, também reexamina as consequências do período militar, lançando mão de recursos da ficção, baseando-se no texto grego de Ésquilo, para simular um crime atual e discutir o estado de violência da sociedade brasileira.

A linguagem poética também encontra lugar na programação do festival, com filmes como Aracati, de Aline Portugal e Julia De Simone, que acompanha o comportamento do vento na paisagem do interior do Ceará; e #Sem título 2 - La Mer Larme, filme paulista que, entre outras coisas, retrata o mar como construção poética, dirigido por Carlos Adriano.

Realidade e resistência

Em consonância com a temática feminina, o evento oferece um curso de vivência que discute a importância do olhar feminino nos lugares de curadoria de festivais, como modo de legitimação dos filmes. A partir dessa discussão, o CachoeiraDoc apresenta a mostra Com Mulheres, reunindo filmes realizados por cineastas e que destacam o protagonismo feminino.

Além disso, a Mostra Contemporânea apresenta filmes diversos que representam o panorama de produção documental brasileiro. "Com os filmes, seguimos para dentro e para fora do cinema, indo também às escolas e comunidades de Cachoeira e São Félix", conta Ana Rosa Marques, uma das coordenadoras do festival, reforçando a importância de formar novos públicos para o cinema.

Por essa perspectiva, há ainda a oficina Filmes&Luta - Limites do filme e da vida mesmo, ministrada pelo cineasta Lincoln Péricles - que ainda comparece na mostra competitiva com o longa Filme de Aborto - e o rapper Tomé das Ruas. A oficina pretende discutir as experiências de luta social e de como o cinema costuma representar personagens que moram nas periferias.

