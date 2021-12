CachoeiraDoc divulga resultado de mostra competitiva

O VI CachoeiraDoc - Festival de Documentários de Cachoeira divulgou nesta segunda-feira, 20, a lista dos filmes aprovados na seleção da Mostra Competitiva Nacional. Foram selecionados 13 curtas-metragens e oito médias e longas. Entre os documentários estão os baianos "A loucura está entre nós", de Fernanda Vareille, "Ana", de Camila Camila, "Eu, travesti?", de Leandro Rodrigues, e "O mar, a mata e a humanidade", do Coletivo Cinema e Sal.



A 6ª edição do festival acontece entre 1º e 7 de setembro, no Cine-teatro Cachoeirano (antigo Glória) e no Centro de Artes Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira, localizada a 110 km de Salvador.



Além da Competitiva, o festival terá ainda mostras especiais, como a da Escuela Internacional de Cinema y TV (EICTV), de Cuba, a do Sensory Ethnography Lab, laboratório de etnografia sensorial da Universidade de Harvard, e a mostra Clássicos do Real, com homenagem ao cineasta, professor e idealizador da Jornada Internacional de Cinema da Bahia, Guido Araújo.

