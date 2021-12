CachoeiraDoc divulga lista de selecionados

O CachoeiraDoc, que está na sua oitava edição, divulgou a lista dos filmes que serão exibidos no festival. A exibição dos documentários acontecerá entre os dias 4 e 10 de setembro, em Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano (a 120 km de Salvador). Foram mais de 600 documentários inscritos, sendo 6 deles, baianos.

A transmissão dos filmes acontecerá no Cine Theatro Cachoeirano e no Centro de Artes Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Toda a programação será gratuita.

Confira abaixo a lista dos 37 documentários selecionados:

MOSTRA COMPETITIVA

Médias e longas-metragens

1. Ava Yvy Vera – A Terra do Povo do Raio (Minas Gerais, 2016, 52 min.)

De Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, Jhonn Nara Gomes, Jhonatan Gomes, Edina Ximenez, Dulcídio Gomes, Sarah Brites, Joilson Brites

2. Baronesa (Minas Gerais, 2017, 73 min.)

De Juliana Antunes

3. Por trás da linha de escudos (Pernambuco, 2017, 100 min.)

De Marcelo Pedroso

4. Em Nome da América (Pernambuco, 2017, 96min.)

De Fernando Weller

5. Escolas em luta (São Paulo, 2017, 77min.)

De Eduardo Consonni, Rodrigo T. Marques e Tiago Tambelli

6. Mataram nossos filhos (São Paulo, 2016, 71 min.)

De Susanna Lira

7. Meu corpo é político (São Paulo, 2017, 72 min.)

De Alice Riff

Curtas-metragens

1. admin admin (Bahia, 2017, 11 min.)

De Camila Gregório

2. A Gis (São Paulo, 2016, 20 min.)

De Thiago Carvalhaes

3. Anamnese (Rio de Janeiro, 2016, 15 min.)

De Clementino Junior

4. Ava Marangatu (Minas Gerais, 2016, 15 min.)

De Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, Jhonn Nara Gomes, Jhonatan Gomes, Edina Ximenez, Dulcídio Gomes, Sarah Brites, Joilson Brite

5. Balança Brasil (Minas Gerais/ Bahia, 2017, 25 min.)

De Carlos Segundo

6. CorpoStyleDanceMachine (Bahia, 2017, 7 min. )

De Ulisses Arthur

7. Deus (Rio Grande do Sul/ São Paulo, 2016, 25 min.)

De Vinicius Silva

8. Elas continuam lutando (São Paulo, 2017, 22 min.)

De Viny Psoa e Lívia Perez

9. Filme de Rua (Minas Gerais, 2017, 24 mim.)

De Joanna Ladeira, Paula Kimo, Zi Reis, Ed Marte, Guilherme Fernandes, Daniel Carneiro

10. Historiografia (São Paulo, 2016, 4 min.)

De Amanda Pó

11. Latossolo (Bahia, 2017, 18 min. )

De Michel Santos

12. Memórias do Subsolo ou o homem que cavou até encontrar uma redoma (Ceará, 2016, 11 min.)

De Felipe Camilo

13. Na Missão, com Kadu (Minas Gerais, 2016, 28 min.)

De Aiano Bemfica, Kadu Freitas e Pedro Maia de Brito

14. O Peixe (Pernambuco, 2016, 23 min.)

De Jonathas de Andrade

15. Pescadores da Maré (Rio de Janeiro, 2016, 24 min.)

De Josinaldo Medeiros

16. PiciVetaGem (Ceará, 2016, 21 min. )

De Geovana Correia e Pedro Moura

17. Terminal 3 (São Paulo, 2017, 24 min.)

De Thomaz Pedro e Marques Casara

18. Travessia (Rio de Janeiro, 2017, 4 min. )

De Safira Moreira

19. Vando Vulgo Vedita (Ceará, 2017, 20 min.)

De Andréia Pires e Leonardo Moura Mateus

20. Yuxiã (Acre, 2017, 24 min.)

De Nawa Siã

MOSTRA CORPOS EM LUTA

1. Desmonte (Rio de Janeiro, 2016, 7 min.)

De Mariana Cavalcanti

Foto: Divulgação

2. Era um hotel Cambridge (São Paulo, 2016, 71 min.) [FOTO ACIMA]

De Eliane Caffé

3. Experimentando o vermelho em dilúvio (Rio de Janeiro, 2016, 10 min.)

De Michelle Mattiuzzi

4. Notícias de uma Tragédia Racial Subnotificada (Bahia, 2017, 14 min.)

De Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto

5. Real Conquista (Goiás, 2017, 14 min.)

De Fabiana Assis

6. Vagalumes (Pernambuco, 2017, 75 min.)

De Julia Karam, Maiara Mascarenhas, Maria Cardozo e Pedro Severien

7. Quilombo Rio dos Macacos (Bahia, 2017, 120 min)

De Josias Pires

MOSTRA MEMÓRIA DE LUTAS

1. Em busca de Lélia (Bahia, 2017, 15 min.)

De Beatriz Vieirah

2. Mexeu com uma, mexeu com todas (Rio de Janeiro, 2016, 71 min.)

De Sandra Werneck

3. Talaatay Nder (Terça feira de Nder) (Senegal, 2016, 20 min. )

De Chantal Durpoix

