CachoeiraDoc abre inscrições para oficina de documentário

Estão abertas as inscrições para a oficina "A Fábula no Documentário", que será promovida pelo V CachoeiraDoc - Festival de Documentários de Cachoeira, entre os dias 2 e 5 de setembro, das 9 às 13 horas, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira, a 110 km de Salvador. Os interessados podem se inscrever pelo site até o dia 20 deste mês.

A oficina irá discutir os aspectos, motivações e pontos de vista que movem cada realizador a desenvolver seus trabalhos audiovisuais no documentário. Ao todo, são 15 vagas disponíveis para a oficina, que tem carga horária de 16 horas.

A 5ª edição do festival ocorre entre os dias 2 e 7 de setembro, no Cine-Teatro Cachoeirano, em Cachoeira. Serão exibidos 39 filmes, que integram as mostras competitiva, Kekó, Resistência e Jia Zhangke, além das sessões especiais.



Bahia na Mostra competitiva



O CachoeiraDoc divulgou a lista dos 20 filmes selecionados para a mostra competitiva em julho deste ano. São 14 curtas-metragens e seis longas, incluindo "Aprender a ler para ensinar meus camaradas", do cineasta baiano João Guerra.



A película de João acompanha a jornada de dois músicos angolanos em uma viagem até a Bahia, abordando traços de uma herança africana fora da África, reencontrada através da música.



Sobre o CachoeiraDoc



O festival de documentários acontece desde 2010, no Recôncavo Baiano, e visa fomentar a produção desse gênero cinematográfico e a discussão sobre o mesmo através de debates, oficinas, ciclo de conferências e exibição de filmes.



Desde a primeira edição, foram mais de 800 filmes inscritos, de todas as regiões do Brasil, e cerca de 10 mil pessoas já assistiram a mais de 140 documentários.

