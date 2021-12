CachoeiraDoc abre inscrições nesta sexta

As inscrições para a Mostra Competitiva do V CachoeiraDoc - Festival de Documentários de Cachoeira - que acontecerá entre os dias 2 e 7 de setembro, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, serão abertas nesta sexta-feira, 25.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 30 de maio pelo site do festival, com curtas, médias e longas-metragens em qualquer formato e finalizados a partir de 2013. Todas as produções devem ter sido feitas no Brasil ou ter uma coprodução brasileira.

Os participantes deverão enviar um link do filme, hospedado em sites que o compartilhe em formato digital, e o login e a senha (caso necessário), para que a comissão de seleção possa assistir.

Desde a sua primeira edição, em 2010, cerca de 10 mil pessoas assistiram a mais de 140 documentários no festival, que é uma realização da Ritos Produções e do Grupo de Estudos e Práticas do Documentário, do Curso de Cinema e Audiovisual da UFRB, e apoiado pelo Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura da Bahia.

Confira o regulamento.

