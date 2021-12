O VII Festival de Documentários de Cachoeira (CachoeiraDoc) divulgou nesta segunda-feira, 11, a lista dos filmes aprovados na seleção da Mostra Competitiva Nacional.

Da Redação CachoeiraDoc 2016 divulga resultado de mostra competitiva

No total, dos 500 filmes inscritos na mostra, foram selecionados 16 curtas-metragens e 11 médias e longas. Entre os documentários estão os baianos "Voz das Mulheres Indígenas", de Glicéria Tupinambá e Cristiane Pankararu, "A Noite Escura da Alma", de Henrique Dantas, "Jonas e o Circo sem Lona", de Paula Gomes.

A 7ª edição do evento acontece entre 6 e 11 de setembro, no Cine-teatro Cachoeirano (antigo Glória) e no Centro de Artes Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira, localizada a 110 km de Salvador.

Nas edições anteriores, cerca de 13 mil pessoas assistiram a mais de 220 documentários, muitos deles inéditos na Bahia e Brasil. Na Mostra Competitiva Nacional, ao todo, foram mais de inscritos mais de 1,1 mil filmes de todas as regiões do país.

O CachoeiraDoc é uma realização da Ritos Produções e do Grupo de Estudos e Práticas do Documentário, do Curso de Cinema e Audiovisual da UFRB, e conta com o apoio financeiro do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura da Bahia desde a sua primeira edição, em 2010. Para maiores informações acesse o site www.cachoeiradoc.com.br.

