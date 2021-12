CachoeiraDoc 2015 abre inscrições

A 6ª edição do Festival de Documentários de Cachoeira (CachoeiraDoc), que acontecerá entre os sete primeiros dias de setembro, já está com inscrições abertas.

O festival acontecerá no Cine-teatro Cachoeirano (antigo Glória) e no Centro de Artes Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), na cidade de Cachoeira, localizada a 110 km de Salvador, entre os dias 1º e 7 de setembro.

Dentre as regras do regulamento, que está disponível no site do CachoeiraDoc, estão a exigência de que os curtas, médias e longas-metragens tenham sido finalizados a partir de 2014, independetemente do formato, e que os documentários sejam produzidos no Brasil ou tenham coprodução brasileira.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 20 de maio. Para se inscrever, basta acessar o site do festival e preencher a ficha de inscrição, que será realizada interiramente online.

Fruto da realização da Ritos Produções e do Grupo de Estudos e Práticas do Documentário, do Curso de Cinema e Audiovisual da UFRB, o festival, que conta com o apoio financeiro do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura da Bahia desde a sua primeira edição, em 2010, busca fomentar a difusão e a produção de documentários, assim como a discussão sobre o gênero, por meio de oficinas, debates, ciclo de conferências e exibição de filmes.

