CachoeiraDoc 2014 abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a Mostra Competitiva do V CachoeiraDoc - Festival de Documentários de Cachoeira. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até 30 de maio pelo site www.cachoeiradoc.com.br.



A 5ª edição do festival acontece entre 2 e 7 de setembro, na cidade de Cachoeira, localizada a 110 km de Salvador. A inscrição será inteiramente online. Serão aceitos curtas, médias e longas-metragens finalizados a partir de 2013 e em qualquer formato.



Os documentários devem ser produzidos no Brasil ou ter uma coprodução brasileira.

