Cachoeira é sede do X Panorama Internacional Coisa de Cinema

Cachoeira (a 110 km de Salvador) abre oficialmente nesta quarta-feira, 29, às 9h, no Auditório do Centro de Artes, Humanidades e Letras (Cahl), o X Panorama Internacional Coisa de Cinema, realizado na cidade há três anos através de parceria com o Cineclube Mário Gusmão e o Cahl, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (Ufrb).

Este ano, a sessão de abertura presta uma homenagem ao cineasta Stanley Kubrick, com a exibição do clássico "2001 - uma odisséia no espaço". Logo após, haverá uma mesa de debate com os críticos Victor Guimarães, da revista Cinética, Rafael Saraiva, do site Coisa de Cinema, e Adriano Oliveira, professor do curso de Cinema e Audiovisual da Ufrb.

Até domingo, 2, serão realizadas 16 sessões com filmes de ficção de longa e curta-metragem, nacionais e internacionais, com mais de 20 diretores convidados para participar de conversas com o público, especialmente nas mostras competitivas nacional e baiana. O único documentário em exibição, "My name is now Elza Soares", de Elizabete Martins Campos, é um dos destaques da programação, ao lado da retrospectiva dedicada à cineasta francesa Mia Hansen-Love.

Na competitiva baiana de ficção, um dos curtas concorrentes é o filme "Materno", projeto final de graduação de Alequine Sampaio e Ruy Dutra, ex-alunos do curso de Cinema e Audiovisual do Cahl.

