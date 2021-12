Caça-Fantasmas diverte com elenco e direção afiados

Quando Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones e Kate McKinnon foram anunciadas como as novas caça-fantasmas, a internet praticamente parou, tamanha foram as reclamações por terem colocado protagonistas femininas.

O primeiro trailer oficial de Caça-Fantasmas se tornou o vídeo mais odiado do YouTube - e o clipe realmente não era lá essas coisas, apesar do exagero dos números.

Mas, quem diria, as quatro atrizes funcionam perfeitamente e conseguem uma sintonia que deixa o Caça-Fantasmas da nova geração quase tão bom quanto o primeiro, lançado há 32 anos e protagonizado por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson.

Erin Gilbert (Wiig) é uma respeitada cientista que perde a credibilidade ao descobrir um livro que escreveu com Abby Yates (McCarthy) e falava sobre a existência de fantasmas. As duas voltam a se encontrar e, juntas a Jillian Holtzmann (Kate) e Patty Tolan (Jones), descobrem que há uma ameaça fantasmagórica nas ruas de Nova York.

Elas então se reúnem como as Caça-Fantasmas e, com diversos apetrechos, tentam mostrar à população que os inimigos ectoplasmáticos existem - e são ameaças reais.

Sem exageros

O grande trunfo do filme foi conseguir fazer com que as protagonistas, e até o secretário interpretado pelo Thor, Chris Hemsworth, ganhassem espaço com diálogos e situações divertidas, sem apelações, trazendo um frescor que lembra o do filme original - a sequência, de 1989, é muito inferior.

Tudo graças ao diretor Paul Feig, que já mostrou ser bom em dirigir e escrever comédias como Missão Madrinha de Casamento (2011) e A Espiã que Sabia de Menos (2015).

Dos três protagonistas dos anteriores (o quarto, Ramis, faleceu em 2014), Sigourney Weaver e Annie Potts fazem participações especiais naturais - sem parecer forçadas para agradar os fãs - e as de Bill Murray são hilárias.

Tecnicamente, o filme mostra o poder dos efeitos especiais atuais e, enquanto muitos longas utilizam o 3D de forma descuidada, o recurso é um dos destaques de Caça-Fantasmas.

Caça-Fantasmas é um dos filmes mais divertidos dos últimos anos e, pelo que se viu desse reinício, o quarteto feminino foi um acerto. A franquia ainda vai divertir muito. Ah, o filme tem uma cena pós-crédito que vai alegrar os fãs nostálgicos!

