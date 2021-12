Foi divulgado nesta quinta-feira, 6, o primeiro trailet de By The Sea, longa que reúne Brad Pitt e Angelina Jolie 10 anos depois de "Sr. e Srª Smith" (longa responsável por unir o casal). Confira abaixo:

Da redação By The Sea, com Jolie e Pitt, ganha primeiro trailer; veja



By The Sea é inspirado no livro de Laura Hillenbrand, baseado na história real de Louis Zamperini. Vanessa (Angelina Jolie), uma ex-bailarina e Roland (Brad Pitt), um escritor, vivem uma crise no casamento. Em viagem pela França se hospedam em um resort litorâneo e, após trocas de experiências com funcionários do hotel e os turistas recém-casados Lea (Melanie Laurent) e François (Melvil Poupaud), tentam se acertar.

O roteiro e a direção são de Angelina Jolie. O longa estreia dia 13 de novembro nos Estados Unidos.

