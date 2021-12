Bullying é tema de filme produzido nos Estados Unidos por diretor brasileiro

O cineasta brasileiro residente em Los Angeles (EUA) – comentarista de cinema de A TARDE – Daniel Bydlowski está na sexta produção e, desta vez, decidiu abordar um tema muito discutido que vem ganhando força nos últimos anos: o bullying. O novo filme, Bullies, tem como protagonista Eugene, criança de 10 anos que sofre bullying diariamente e decide se isolar no subsolo da escola.

Segundo Bydlowski, a ideia surgiu a partir do momento em que percebeu que a produção de filmes com esta temática, importantes para que as crianças ao assistirem possam se identificar, havia caído. Bullies foi produzido com base na experiência pessoal, uma vez que na infância o cineasta também sofreu com a prática e usou filmes da época para se apoiar.

"Me lembro como as produções dos anos 80 ajudaram a mim e meus amigos a lidar com muitos problemas que, embora agora pareçam muito pequenos, na escola eram enormes. No Brasil de 1980, enquanto não havia nem a palavra bullying para descrever o assédio físico e psicológico às crianças, já existiam filmes como E.T. o Extraterrestre, A História Sem Fim, e Karatê Kid", lembra. São produções com algo em comum: um protagonista triste e só que, ridicularizado ao redor, encontra amigos para aprender a lidar com a vida de forma positiva.

É este o ponto de partida do filme Bullies, dirigido por ele, que engloba mudanças advindas da forma como o cinema retrata este tipo de personagem atualmente.

"Quando passei por esse tipo de problema na minha infância tive dificuldade em entender por que o bullying acontecia. Sendo assim, eu acabava achando que a culpa era minha. Porém, quando assistia a estes filmes, com personagens que se pareciam comigo e enfrentavam situações ainda mais difíceis, isso colaborava para que eu me sentisse melhor", comenta o diretor.

A produção do cineasta tem o intuito de voltar a dar às crianças um tipo de entretenimento que pode fazê-las lidar, mesmo que mentalmente, com os problemas.

O protagonista do filme, Eugene, ao encontrar um esconderijo no subsolo da escola, descobre que outras crianças também usam o local como refúgio para se esconderem de perseguidores.

Embora este lugar seja o sonho de qualquer criança, com brinquedos e chocolate, Eugene entende que somente terá uma vida completa se voltar à escola e encarar os problemas de frente.

Usando uma metáfora para tratar do suicídio, ato drástico ao qual muitas crianças que sofrem agressões acabam recorrendo, e com o estilo de filmes dos anos 80, Bullies não finge poder acabar com o problema para sempre. Porém, a produção propõe às crianças buscar um espaço seguro onde possam se divertir e lidar com as dificuldades.

Para Daniel Bydlowski, não existe uma maneira de acabar com o bullying, pois, de acordo com ele, "isso parece ser parte do ser humano". E opina: "O que realmente importa é que aqueles que passam por esse tipo de situação não se culpem e mantenham uma imagem positiva de si mesmos. A mensagem do filme é simples: não importa o quanto você sofra bullying, não desista, porque sua vida ainda tem valor".

Trajetória

Daniel Bydlowski é cineasta brasileiro com masters of fine arts – uma graduação específica em áreas de criação em arte – pela University of Southern California e doutorando na University of California, em Santa Barbara, nos Estados Unidos.

Comentarista e crítico de cinema do A TARDE, ele trabalhou ao lado de nomes da indústria cinematográfica como Mark Jonathan Harris e Marsha Kinder, em projetos com temas sociais relevantes.

O filme dele NanoEden, primeiro longa em realidade virtual em 3D tem estreia prevista ainda para este ano. A previsão de estreia de Bullies no Brasil ainda é indefinida, porém o cineasta já encaminhou o longa para festivais do mundo inteiro, inclusive do país natal.

