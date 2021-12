Bruno Gagliasso vai interpretar Chimbinha no cinema

Já está confirmado o parceiro de Deborah Secco no filme "Isso é Calypso". O ator Bruno Gagliasso vai interpretar Chimbinha, companheiro na música e na vida da vocalista Joelma, interpretada por Deborah. As gravações começam em junho de 2013, sob a direção de Caco Souza, que também dirigiu "400 contra 1". O filme, que vai mostrar a história da banda paraense, deve chegar às telonas em 2014.

"Quem não conhece Chimbinha? Joelma? Você sabe, já ouviu falar. Estar fazendo parte disso, para mim, é muito importante. Além de ser um grande desafio para um ator, de ser um personagem em construção, é um personagem que existe, é real. Eu estou indo para um caminho completamente diferente, completamente distante do meu", disse Gagliasso no trailer-teaser do filme, divulgado na sexta-feira, 28.

adblock ativo