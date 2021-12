Bruno Gagliasso desiste de interpretar Chimbinha no cinema

O ator Bruno Gagliasso não vai mais fazer o papel do músico Chimbinha em "Isso É Calypso - O Filme". De acordo com a assessoria de imprensa do longa, o ator não poderá participar do filme por conta do número de trabalhos já assumidos, entre eles a novela "O Pequeno Buda", da TV Globo.

"Isso É Calypso - O Filme" ainda não está com o elenco definido e a única com contrato assinado é Deborah Secco, que interpretará a cantora Joelma. O diretor do longa, Caco Souza, disse que ainda não sabe quem vai substituir Bruno no papel.

