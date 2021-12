Bruce Willis e M. Night Shyamalan voltam a trabalhar juntos

Depois dos sucessos de O Sexto Sentido e Corpo Fechado, Bruce Willis e o diretor M. Night Shyamalan voltam a trabalhar juntos. A dupla vai produzir a reedição do drama Labor of Love, segundo o portal Uol.

As filmagens do longa já devem começar em setembro deste ano, na Philadelphia, nos Estados Unidos. O restante do elenco ainda não foi confimado para o filme.

Em Labor of Love, Bruce será o dono de uma livraria que decide cruzar o país a pé. A decisão é tomada para provar a sua falecida mulher o que sente, já que nunca havia dito a ela o quanto a amava.

Labor of Love é diferente dos roteiros de Shyamalan que costumam ter uma temática sobrenatural, como O Sexto Sentido.

