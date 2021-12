Bruce Willis e Kristen Stewart estão em filme de Woody Allen

O diretor americano Woody Allen revelou nesta terça-feira, 4, o elenco completo de seu próximo filme com as incorporações de Blake Lively, Corey Stoll ("House of Cards") e Parker Posey.

O cineasta já havia anunciado há algum tempo a participação de Kristen Stewart, Bruce Willis e Jesse Eisenberg, que apareceu em "Para Roma com Amor" (2012).

Anna Camp ("The Help", "True Blood"), Stephen Kunken ("O Lobo de Wall Street"), Sari Lennick ("Brooklyn Nine-Nine") e Paul Schneider ("Parks and Recreation") também estarão no filme.

As filmagens da obra, ainda sem título, vão começar este mês em Nova York e Los Angeles, de acordo com um comunicado divulgado por seu agente à AFP.

O filme chegará aos cinemas em 2016, seguindo a premissa de Allen de lançar um projeto a cada ano.

Algumas semanas atrás, apresentou "Homem Irracional", estrelado por Joaquin Phoenix, Emma Stone e Parker Posey.

