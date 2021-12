"Eu mal podia esperar para voltar e contar a história desses personagens que amamos", afirma Renée Zellweger em novo vídeo de "O Bebê de Bridget Jones" (Bridget Jones's Baby) divulgado pela Universal Pictures.

O longa, que chega aos cinemas no dia 29 de setembro, conta ainda com Colin Firth, Patrick Dempsay, Emma Thompson e Ed Sheeran. Confira abaixo o making of do filme com depoimentos dos atores:

Da redação Bridget Jones está de volta; confira making of do novo filme

